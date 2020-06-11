Только на разработку документации выделено 350 тысяч рублей
В Улан-Удэ провели электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт лестниц от Триумфальной арки до ТЦ «Столичный» по улице Ленина. Стоимость контракта составила 350 тысяч рублей. Заказчиком выступил городской комбинат по благоустройству.
По решению членов аукционной комиссии единственная заявка участника закупки ООО «Универсалпроект» признана соответствующей требованиям. Аукцион был проведён 5 марта.
В техническом задании указаны требования, которые должны быть учтены при разработке рабочей документации. В рабочую документацию на капитальный ремонт лестницы включены следующие виды работ: замена лестничных ступеней с нескользким покрытием; ремонт бетонного покрытия подпорных стенок; замена тротуарной плитки на лестничных площадках и тротуарах на нескользкую; ремонт маломобильного проезда.
Также указано, что в планах отремонтировать декоративную штукатурку подпорных стенок, покрасить скамейки и урны, заменить ограждения зелёной зоны на склоне выше здания музея Природы, устройство освещения тротуара и многое другое.
Разработка проектных решений ремонта лестницы должна быть в едином архитектурном стиле, цвете театра оперы и балета и Триумфальной арки.
Технические решения, принятые в проекте должны соответствовать требованиям экологических, противопожарных санитарно-гигиенических, и других норм. Также работы нужно выполнить с учётом правил проектирования для маломобильных групп населения.
Как сообщал «Байкал-Daily», на площадке под театром оперы и балета планируют построить ещё один торговый центр: он будет полуподземным, а наверху обещают устроить фонтаны и аллеи.
В Улан-Удэ решили отремонтировать лестницу, ведущую к «Арбату»
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