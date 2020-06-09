К этой дороге установлены особые дорожные требования
На улице Жердева в Улан-Удэ идёт ремонт. Это одна из магистральных дорог с высокой интенсивностью движения, где установлены особые требования по дорожным условиям.
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Подрядчик ООО «БИК» приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен верхний – итоговый слой асфальта.
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Предварительно на дороге были установлены новые бортовые камни, подготовлено основание, произведён розлив битума.
Ремонт на этом участке не проводился больше 10 лет, горожане неоднократно обращались с жалобами на плохое состояние дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.
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Как сообщал «Байкал-Daily», именно на этом участке дороги горожане заметили, что велись работы во время дождя. Начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров заверил, что этот слой асфальта снимут.
На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
Экономика, Фото:
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