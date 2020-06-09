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На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт

На улице Жердева в Улан-Удэ укладывают асфальт
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
К этой дороге установлены особые дорожные требования

На улице Жердева в Улан-Удэ идёт ремонт. Это одна из магистральных дорог с высокой интенсивностью движения, где установлены особые требования по дорожным условиям.

Подрядчик ООО «БИК» приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен верхний – итоговый слой асфальта.

Предварительно на дороге были установлены новые бортовые камни, подготовлено основание, произведён розлив битума.

Ремонт на этом участке не проводился больше 10 лет, горожане неоднократно обращались с жалобами на плохое состояние дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», именно на этом участке дороги горожане заметили, что велись работы во время дождя. Начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров заверил, что этот слой асфальта снимут.



дорожный ремонт
 
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