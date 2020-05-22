Прокуратура предотвратила заключение контракта на незаконный проект строительства
В Улан-Удэ удалось предотвратить заключение контракта на разработку незаконного проекта строительства правобережных очистных сооружений. Своевременное реагирование Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры позволило не допустить разработку фактически непригодного проекта, цена которого составляла более 69 млн рублей.
- В конкурсной документации содержались требования о доведении качества очистки сточных вод до уже неактуальных нормативных показателей. Кроме того, вскрыт коррупциогенный фактор, угрожающий нарушением принципов прозрачности закупок и свободной конкуренции, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ получил представление прокуратуры. После этого был отменён конкурс на разработку проектной документации строительства правобережных очистных сооружений города.
В настоящее время объявлен новый конкурс, отмеченные прокурором недостатки устранены.
Прокурорский надзор за дальнейшим проведением торгов будет продолжен, обещают в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце этой зимы следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», касающееся как раз строительства правобережных очистных сооружений.
В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
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