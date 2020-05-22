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В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект

В Улан-Удэ едва не потратили 69 млн на непригодный объект
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура предотвратила заключение контракта на незаконный проект строительства 

В Улан-Удэ удалось предотвратить заключение контракта на разработку незаконного проекта строительства правобережных очистных сооружений. Своевременное реагирование Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры позволило не допустить разработку фактически непригодного проекта, цена которого составляла более 69 млн рублей.

- В конкурсной документации содержались требования о доведении качества очистки сточных вод до уже неактуальных нормативных показателей. Кроме того, вскрыт коррупциогенный фактор, угрожающий нарушением принципов прозрачности закупок и свободной конкуренции, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ получил представление прокуратуры. После этого был отменён конкурс на разработку проектной документации строительства правобережных очистных сооружений города.

В настоящее время объявлен новый конкурс, отмеченные прокурором недостатки устранены.

Прокурорский надзор за дальнейшим проведением торгов будет продолжен, обещают в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце этой зимы следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», касающееся как раз строительства правобережных очистных сооружений.

природохранная прокуратура очистные сооружения
 
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