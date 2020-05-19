Последний раз трамвайные пути на этом участке ремонтировали почти полвека назад
Завершился капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ, от переезда ул. Жуковского до ул. Гагарина протяжённостью 1125 метров одиночного пути. Последний раз здесь проводился ремонт 45 лет назад – в 1975 году, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Капитальный ремонт на этом участке начали 6 апреля. Подрядчик выполнил работы по укладке одиночного трамвайного пути на железобетонной шпале, переустроил два автомобильных переезда и один пешеходный переход. При ремонте пути применена алюминотермитная сварка стыков.
Как сообщал «Байкал-Daily», вдоль трамвайных путей пустили под корень прежние кустарники. Взамен высадили яблоню сибирскую – будущую зелёную «изгородь».
Уменьшилась вибрация для близлежащих домов.
В Улан-Удэ завершили ремонт трамвайных путей на пр. 50 лет Октября
Экономика, Фото:
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