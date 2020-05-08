Бурятия попала в число регионов, где ожидаются наибольшие потери доходов от налогов в 2020-м
В 2020 году налоговые поступления больше всего сократятся в Бурятии, Крыму, Севастополе, Псковской и Краснодарской областях, Чечне и Кабардино-Балкарии. Диапазон снижения составит от 6 до 8,3%, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Об этом сообщают «Известия».
В абсолютной величине наибольшие потери доходов ожидаются в крупных регионах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане.
- Кризис коснётся прежде всего субъектов, доходы бюджетов которых в значительной степени формировались за счёт наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса сфер экономики: туризма, услуг и торговли. Спад в этих и других отраслях в нынешнем году приведет к снижению фискальных доходов страны на 3,7%, или на 375 млрд рублей, - отмечают «Известия».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии уменьшили на 90% налог для предприятий, работающих по патенту.
Бурятию включили в число регионов, где не досчитаются налогов
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