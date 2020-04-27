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На дороги в Бурятии потратят 5,5 миллиардов

На дороги в Бурятии потратят 5,5 миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также идёт подготовка к строительству третьего моста через Уду

В 2020 году в Бурятии продолжится масштабный ремонт автомобильных дорог и мостов. В этом году будет отремонтировано 43 объекта – 27 в Улан-Удэ, остальные в районах республики, сообщил заместитель министра по развитию транспорта Бурятии Сергей Белоколодов. На эти нужды выделено 5 миллиардов 554 миллиона рублей.

- Всего планируется в 2020 году отремонтировать 138 километров дорог и восемь мостов. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 118,5 километров дорог. Из 5,5 миллиардов 1,2 миллиарда – это средства федерального бюджета. Средства на строительство моста в створе улицы Сахьяновой – улицы 3-я Транспортная – 405 миллионов. Остальные средства на строительство дорог с твёрдым покрытием к населённым пунктам в районах Бурятии, выделены по программе «Комплексное развитие сельских территорий», - уточнил Сергей Белоколодов.

1,5 миллиарда рублей будет направлено на содержание, ремонт и реконструкции районных дорог. Кроме этого, правительство Бурятии обратилось к правительству России с просьбой о выделении ещё 900 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на продолжение реконструкции дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян с 271 по 291 километр.

- На 27 объектах уже начаты работы, на остальных объектах планируется в начале мая, ну то есть, к середине мая работы начнутся на всех объектах. На сегодняшний день освоение составило 235 миллионов рублей, - добавил Сергей Белоколодов.

Ждут бур

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Улан-Удэ стартовало строительство третьего моста через Уду. Мост должен разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую связать Октябрьский и Железнодорожный районы.

Сейчас на объекте идёт подготовка строительных площадок, а также выкуп земельных участков, сообщил и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.

- По планам, с начала майских праздников придёт бурильная установка и начнётся бурение для первой опоры. По коммуникациям там договоры подряда в стадии заключения. Как только будет заключено, начнутся работы по приобретению материала и переноса инженерных сетей, - уточнил Игорь Петров.

Работы в столице идут

В 2020 году на городские дороги выделено 700 миллионов рублей. На данный момент уже проведены торги и заключены контракты с подрядными организациями.

По плану, работы должны начаться с 1 мая. Однако на 13 объектах из 27 работы уже идут полным ходом.

- В Советском районе работы ведутся по улицам Партизанская, Воровского, Воронежская. По Железнодорожному району это улицы Революции 1905 года, Гагарина, Шаляпина и Выборгская. В Октябрьском районе у нас шесть объектов уже начаты – это Трубачеева, Дарханская, Тобольская, Жердева, Калашникова и дорога в 102 микрорайон, - сообщил начальник управления дорожного строительства Андрей Дугаров.

Самый сложный объект для дорожников – улица Революции 1905 года. Для её ремонта даже потребовалось перекрыть сквозной проезд на три месяца.

- Сложность заключается в устройстве ливневой канализации, - добавил Андрей Дугаров.

На остальных объектах перекрытие движения пока не планируется.
дорожный ремонт бюджет
 
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