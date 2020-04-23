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На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов

На борьбу с коронавирусом Бурятия получит почти 400 миллионов
Экономика,  Фото:pixabay.com
Дотации Бурятии выделило правительство России

Правительство России выделило дотации Бурятии на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Бурятия получит 394,4 млн рублей.

Деньги выделены на приобретение средств индивидуальной защиты и оснащение медучреждений дополнительными койко-местами.

Финансирование на стимулирующие выплаты медицинским работникам Бурятии составит ещё 69,4 млн рублей. Также в рамках данной поддержки в Бурятию поступят 35 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 11 автомобилей скорой помощи.

- Принимаются все необходимые меры, чтобы в любом регионе России люди, которые заболели в результате заражения новым коронавирусом, и те, у кого есть подозрение на наличие этой инфекции, получали своевременную медицинскую помощь. В этой связи мы выделим дотацию в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, - отмечал ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства выделяются по нескольким направлениям, у каждого из которых своё целевое назначение. Регионам Дальневосточного федерального округа в общем выделено более 3,2 миллиардов рублей. В медучреждения дальневосточных регионов за счет резервного фонда правительства России поступят 257 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 167 случаев заражения COVID-2019.

бюджет коронавирус
 
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