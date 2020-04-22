В Бурятстате озвучили количество строительных машин
По состоянию на 31 декабря 2019 года, на балансе юридических лиц (кроме малых предприятий), стояло 743 вида строительных машин и механизмов. Об этом сообщили в Бурятстате.
По основным видам строительные машины распределились следующим образом: краны башенные – 6, краны на гусеничном ходу – 8, автокраны – 75, машины бурильные – 84, бульдозеры – 144, грейдеры самоходные – 55, катки дорожные – 33, экскаваторы самоходные - 157, погрузчики одноковшовые – 107, копры и молоты сваебойные – 22, бетономешалки и растворосмесители – 14, тракторы гусеничные – 41, краны передвижные – 14, строительно-отделочные машины и механизированный строительный инструмент – 235.
Из общего числа строительных машин 43,8 % - импортные машины, которые произведены в странах дальнего зарубежья и странах СНГ. Основных строительных машин со сроком службы, превышающим срок амортизации, оказалось 339 единиц Выбыло по износу и непригодности 29 единиц.
В Бурятии подсчитали число кранов и дорожных катков
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