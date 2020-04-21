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Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов

Улан-Удэ попал в рейтинг социально напряжённых городов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам

Улан-Удэ попал в список городов с самым высоким уровнем социальной напряжённости в стране. Столица Бурятии заняла 12 место из 15, помимо Улан-Удэ в списке оказались соседние города – Чита и Иркутск. Соответствующее исследование провёл Финансовый университет при правительстве РФ.

Под напряжённостью социальной среды в исследовании понимается бытовая преступность, напряжённость отношений на финансовом рынке и готовность судиться по разным поводам.

Кроме того, Улан-Удэ занял третье место в рейтинге городов с самым низким уровнем потребительской активности - готовности приобретать различные товары и услуги. Первое и второе место заняли Якутск и Владикавказ.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Бурятия заняла четвёртое место в рейтинге самых закредитованных регионов России.
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