 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов

Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Каждый пятый заёмщик в России оказался не знаком с условиями кредита

Бурятия заняла четвёртое место в рейтинге самых закредитованных регионов России. Совместное исследование СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» о финансовой грамотности и планировании личного бюджета было проведено с 26 февраля по 3 марта, в нём участвовали 1500 респондентов из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет, сообщает РБК.

Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов. На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%). В пятёрку также вошли Бурятия и Приморский край — кредиты есть у 61,9% и 61,5% респондентов соответственно.

«Меньше всего кредитов берут в Астраханской области (41,9%), Санкт-Петербурге (38%), Краснодарском крае (37,3%), Кабардино-Балкарии (37%) и Москве (34,5%)», говорится в материале РБК.

При этом каждый пятый участник опроса, у которого есть кредит, признался, что не знает его условий или размера процентов по нему.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года Бурятия оказалась в лидерах исследования по числу потенциальных банкротов
долги рейтинг кредиты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов
Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов
Экономика, 13.04.2020
Каждый пятый заёмщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Бурятия потратит на сухпайки для школьников 49 миллионов
Бурятия потратит на сухпайки для школьников 49 миллионов
Экономика, 10.04.2020
Продуктовые наборы получат 46 тысяч детей-льготников
В Бурятии ужесточилась конкуренция на рынке труда
В Бурятии ужесточилась конкуренция на рынке труда
Экономика, 10.04.2020
В среднем на одну вакансию претендуют шесть человек
На спасение домов в Сотниково от ухода под воду потратят 4 миллиона
На спасение домов в Сотниково от ухода под воду потратят 4 миллиона
Экономика, 10.04.2020
В прошлом году в Сотниково уже обрушилась часть береговой полосы
В Бурятии подорожала гречка
В Бурятии подорожала гречка
Экономика, 09.04.2020
При этом снизились цены на огурцы и вино
В Бурятии приступят к работе ещё 20 тысяч человек
В Бурятии приступят к работе ещё 20 тысяч человек
Экономика, 09.04.2020
Глава Бурятии напомнил предпринимателям о том, что «мы все в одной лодке»
Бюджет Бурятии из-за коронавируса недополучит 3 миллиарда
Бюджет Бурятии из-за коронавируса недополучит 3 миллиарда
Экономика, 08.04.2020
Такой сценарий возможен в случае принятия всех мер поддержки малого и среднего бизнеса
На УУППО создали все условия по недопущению коронавируса
На УУППО создали все условия по недопущению коронавируса
Экономика, 08.04.2020
Техника ежедневно обрабатывается, а персонал проверяется. ФОТО
Глава Бурятии: «Потери будут, задача – их минимизировать»
Глава Бурятии: «Потери будут, задача – их минимизировать»
Экономика, 08.04.2020
В Бурятии приняли третий пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса
«Делаем это бесплатно»: В Бурятии УУППО ремонтирует аппараты ИВЛ
«Делаем это бесплатно»: В Бурятии УУППО ремонтирует аппараты ИВЛ
Экономика, 08.04.2020
Специалистам уже удалось восстановить шесть аппаратов. ФОТО
В Улан-Удэ подорожала туалетная бумага
В Улан-Удэ подорожала туалетная бумага
Экономика, 07.04.2020
Власти заверяют, что цены на продукты первой необходимости не изменились
В Бурятии продолжат реконструкцию Баргузинского тракта
В Бурятии продолжат реконструкцию Баргузинского тракта
Экономика, 07.04.2020
В настоящий момент ведётся работа на участке с 271 по 291 км

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^