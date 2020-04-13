Каждый пятый заёмщик в России оказался не знаком с условиями кредита
Бурятия заняла четвёртое место в рейтинге самых закредитованных регионов России. Совместное исследование СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» о финансовой грамотности и планировании личного бюджета было проведено с 26 февраля по 3 марта, в нём участвовали 1500 респондентов из всех федеральных округов в возрасте от 18 лет, сообщает РБК.
Согласно исследованию, Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым закредитованным регионом — кредиты есть у 72,7% респондентов. На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%). В пятёрку также вошли Бурятия и Приморский край — кредиты есть у 61,9% и 61,5% респондентов соответственно.
«Меньше всего кредитов берут в Астраханской области (41,9%), Санкт-Петербурге (38%), Краснодарском крае (37,3%), Кабардино-Балкарии (37%) и Москве (34,5%)», говорится в материале РБК.
При этом каждый пятый участник опроса, у которого есть кредит, признался, что не знает его условий или размера процентов по нему.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года Бурятия оказалась в лидерах исследования по числу потенциальных банкротов.
Бурятия вошла в число самых закредитованных регионов
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