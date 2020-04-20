На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда

Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
На Улан-Удэнском авиационном заводе предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно требованиям Роспотребнадзора создан запас антисептических средств, дозаторы установлены при входе в каждый корпус предприятия, а также в каждом подразделении. Проводится плановая дезинфекция производственных корпусов, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.
Приобретены и установлены на проходных пять тепловизоров. Проводится бесконтактный контроль температуры тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или любыми признаками инфекционного заболевания. В случае необходимости уточняется состояние здоровья работника и лиц, с ним проживающих, информация о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или региона.
На предприятии организована ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств. В местах высокой проходимости каждые 2-4 часа обрабатываются все контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, перила, поручни, поверхности столов. Проводится плановая дезинфекция производственных корпусов.
Контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп ограничены только общими производственными задачами.
Все работники обеспечены многоразовыми масками, нахождение на территории без масок запрещено. Организация общественного питания проводится с соблюдением профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа и текущих обязательств по контрактам с 6 апреля 2020 года. В условиях сложной эпидемиологической обстановки с соблюдением санитарных норм организована работа около 50 % коллектива.
На Улан-Удэнском авиазаводе предприняли все меры для безопасного труда
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