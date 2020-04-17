В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49

Строительство обещают завершить к началу нового учебного года
Новый пристрой к одной из самых больших школ Октябрьского района Улан-Удэ – школе №49 – необходим для увеличения количества учебных классов и ликвидации третьей смены.
На сегодня подрядная организация выполнила работы по строительству фундамента здания, устройству подпорной стены и выносу инженерных сетей, утеплены стены подвала, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Сейчас ведутся работы по устройству перекрытия подвала, фундамента под опоры тёплого перехода, начинаются работы по армированию колонн и стен первого этажа.
Застройщиком является ООО «Дом 2000». По муниципальному контракту компания должна завершить строительство до 1 ноября 2020 года. Сметная стоимость объекта составляет 258 890 млн рублей.
В новом блоке школы предусмотрено обучение двух параллелей II и III ступеней – 14 классов. Наполняемость классов 25 учащихся. Общее количество учащихся – 350.
По проекту в подвале будут размещены инженерно-технические помещения, на трёх этажах нового здания запроектированы санузлы для мальчиков и девочек, маломобильной группы населения и для персонала, комната личной гигиены и кладовая уборочного инвентаря, учебные кабинеты, кабинеты трудового обучения для девочек и мастерская для мальчиков с отдельным выходом на прилегающую территорию. Запроектированы также две эвакуационные лестницы с непосредственным выходом наружу. Для передвижения маломобильной группы школьников в центральной части предусмотрен пассажирский лифт. На втором и третьем этаже возле лифта запроектирована зона безопасности.
На втором этаже будут располагаться учебные и административные кабинеты, актовый зал на 70 мест, также предусмотрен переход в основное здание школы №49. На третьем этаже – учебные кабинеты, радиоузел, гимнастический зал с раздельными раздевалками и комнатой инструктора, кабинет для внеклассных занятий музыкой. Учебные кабинеты: биологии, физики, химии, информатики запроектированы с лаборантскими помещениями.
Финансирование на реконструкцию школы №49 предусмотрено в рамках национального проекта «Образование».
Ранее сообщалось, что пристрой распахнёт свои двери к 1 сентября 2020 года.
В Улан-Удэ строят пристрой к школе № 49
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