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Одна из крупнейших школ Улан-Удэ получит пристрой

Одна из крупнейших школ Улан-Удэ получит пристрой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Ничто не сможет помешать», - заверяют власти города

49-я школа, которая была введена в эксплуатацию более 35 лет назад, одна из крупнейших не только в Октябрьском районе, но и в городе Улан-Удэ. Потому неудивительно, что учебное заведение переполнено - сейчас здесь обучаются 2527 человек вместо 1176 согласно «проектной мощности».

- Мы очень рады, что вопрос строительства долгожданного пристроя наконец-то сдвинулся с мёртвой точки, - отметила директор 49-й школы Людмила Попова. - Школа постоянно развивается, вопросы обновления материальной базы своевременно решаются. Сегодня главное для нас решить вопрос с переуплотнением. На данный момент обучение проходит в две смены, в среднем у нас в классах 32-36 детей. Кроме того, мы не можем в полной мере обеспечить дополнительное образование для ребят. Новый пристрой позволит не только повысить качество обучения, но и безопасность детей.

На совещании по вопросам строительства пристроя к школе 49, кроме и.о. руководителя администрации города Улан-Удэ Игоря Шутенкова, присутствовали практически все руководители структурных подразделений мэрии столицы Бурятии.

К 1 июля будет представлена готовая проектно-сметная документация со всеми необходимыми экспертизами. Затем начнутся строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Общая сумма финансирования составляет 215 миллионов рублей. Пристрой будет рассчитан на 350 учащихся в одну смену.

- Двумя частями будем оплачивать: одну часть в этом году по актам выполненных работ, остальное - в будущем году. Планируем, что новый пристрой распахнёт свои двери к 1 сентября 2020 года. Графики есть, деньги заложены в бюджет, и ничто не должно нам помешать! – подчеркнул Игорь Шутенков. - Хотя на улицах Боевая и Конечная строятся жилые комплексы, но в самом 47-м квартале мест для строительства дополнительной школы практически нет.

Не останется столица Бурятии и без детских садов: уже в этом году откроют свои двери учреждения для дошколят по ул. Конечной и Боевая - по 280 мест каждый. Всего, по словам Игоря Шутенкова, в ближайшие три года в Улан-Удэ планируется ввод в эксплуатацию 12 детских садов. Большинство дошкольных учреждений появится в Октябрьском районе, в том числе в сотых кварталах. В данное время городскими властями рассматриваются площадки для строительства в следующем году детсадов по ул. Тулаева, 132, Шумяцкого, 7, Жердева, 42 и 86. Сейчас власти проводят мониторинг жителей – хотят ли они видеть под окнами детские сады?

Кроме того, в 2019-2021 годах в столице появятся пять новых современных школ. Кроме 49-й школы, пристрои получат 33-я и 25-я школы. Будет выстроено новое здание 40-й школы, а также новая школа на 1275 мест по ул. Автотранспортной. Но даже эти меры не в силах переломить ситуацию с нехваткой мест для школьников.

- Несмотря на это, мы пока, к сожалению, не можем отойти от обучения в три смены. Даже выполнив задание по вводу в строй этих школ, мы сталкиваемся с тем, что старые школы продолжают ветшать, - посетовал Игорь Шутенков. - Но мы всё равно ставим перед собой задачу по замене старых школ на новые.

школы администрацияУУ
 
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