На реконструкцию Национальной библиотеки выделено более полумиллиарда рублей
В Улан-Удэ идёт комплексная реконструкция Национальной библиотеки Бурятии. Строители приступили к третьему (заключительному) этапу - демонтажным работам внутри существующего здания. Это частичная перепланировка и усиление конструкций здания, демонтаж лифтовой шахты, лестничной клетки, навеса входного узла и кровли.
- На реконструкцию главной библиотеки республики направлено из федерального и регионального бюджетов более 595 млн. рублей, - сообщил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.
В планах до конца III квартала 2021 года предусмотрены строительство четвёртого этажа с размещением читальных залов, реконструкция фасадов существующего здания. На первом этаже разместится центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих. Мебель Центра обслуживания читателей с ограничениями жизнедеятельности подобрана с учётом зоны досягаемости для посетителей в креслах-колясках.
Книжный фонд библиотеки составит более 1,5 миллионов томов, количество пользовательских мест – 1030.
- Библиотека оснащается системой «Телелифт» - монорельсовой транспортной системой автоматизированной доставки книжных фондов из книгохранилища к читателям - в читальные залы и абонемент. В научно-исследовательской лаборатории сектора консервации библиотечных фондов будет выполняться комплекс мероприятий по контролю и поддержанию температурного и влажностного режимов хранения библиотечных фондов, дезинфекции, переплёту и ремонту книжных изделий. Планируется установка локально-вычислительной сети и телефонная связь на основе IP-телефонии, - сообщили в управлении капитального строительства.
Реконструкция главной библиотеки Бурятии идёт полным ходом
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