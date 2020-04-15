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Военный инфекционный центр в Улан-Удэ строят ударными темпами

Военный инфекционный центр в Улан-Удэ строят ударными темпами
Экономика,  Фото:минобороны России
Строительство идёт в том числе по ночам

В Бурятии на территории военного городка Сосновый Бор продолжается масштабное строительство многофункционального военного лечебного центра инфекционного типа.

Работы ведутся в три смены, в том числе по ночам. Строители обеспечены горячей пищей, а также местами для отдыха, отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

На данный момент уже завершается обшивка первого этажа с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо- и теплоснабжения, выпускных систем. Большая часть монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ проводится строителями на высоте. Задействовано семь крановых установок.

Как сообщал «Байкал-Daily», в разных городах страны, в том числе в столице Бурятии, строятся 16 военных инфекционных центров – на их строительство выделено 8,8 млрд рублей. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что работы завершатся уже в конце апреля. 

Военные медцентры строятся для борьбы с распространением коронавируса. Лечить здесь будут в том числе гражданских. 
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