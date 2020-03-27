В Улан-Удэ за месяц построят военный инфекционный центр





Мишустин напомнил, что на строительство этих объектов уже выделено 8,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.



- Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек, - проинформировал министр. По его словам, общая емкость центров будет составлять 1600 койко-мест.



Шойгу уточнил, что в строительных работах задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Эти работы ведутся круглосуточно, уточняет ТАСС.



Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил накануне обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров в разных городах страны, в том числе и в Улан-Удэ.- Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции, - сказал он на заседании правительства.