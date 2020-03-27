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В Улан-Удэ за месяц построят военный инфекционный центр

В Улан-Удэ за месяц построят военный инфекционный центр
Общество,  Фото:pixabay.com
Такие центры появятся в нескольких городах страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил накануне обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров в разных городах страны, в том числе и в Улан-Удэ.

- Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции, - сказал он на заседании правительства. 

Мишустин напомнил, что на строительство этих объектов уже выделено 8,8 млрд рублей, сообщает ТАСС. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая.

- Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая - завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек, - проинформировал министр. По его словам, общая емкость центров будет составлять 1600 койко-мест.

Шойгу уточнил, что в строительных работах задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Эти работы ведутся круглосуточно, уточняет ТАСС. 
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