«А наш чем хуже?»: Сухпайки для школьников Улан-Удэ сравнили с московскими

В Улан-Удэ с 16 апреля начнётся выдача продуктовых наборов льготной категории школьников. Сухпайки получат 13 889 учеников, получавших бесплатное горячее питание в своих школах. В соцсетях родители уже успели оценить содержимое продуктовых наборов. Некоторые даже сравнили выдаваемые сухпайки с московскими.
Напомним, в состав улан-удэнского продуктового набора входят – макароны, рис, гречка, мука, тушёнка, сервелат, молоко, шоколад «Алёнка» и прочее.
В состав московского сухпайка, выдаваемого школьникам, входят: крупа, мука, молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки, шоколад, сок и другие продукты. Набор рассчитан на 12 учебных дней.
«А наш чем хуже?», «В нашем печеньки точно вкуснее», «Наш лучше! Полезнее точно!», «Нормально всё. У всех бюджет разный!», «У нас молоко подороже мне кажется», - делятся пользователи из Бурятии.
Хорошие продуктовые наборы получат школьники Иркутской области. По опубликованному на сайте газеты «Областная» постановлению, в сухой паёк войдут крупы или бобовые, растительное масло, макароны, сахар, соки, чай, какао, пастеризованное молоко, сгущённое молоко, сухофрукты, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия (печенья, вафли, мини-кексы, пряники).
Немного поскромнее сухпайки получат школьники Удмуртии. В рекомендованный министерством образования и науки Удмуртии перечень продуктов вошли: соки; крупы; макароны; подсолнечное масло; сахарный песок; кондитерские изделия (печенье, вафли, кексы), сгущённое молоко. Помимо продуктовых наборов ученики 1-4 классов в городских школах региона получат обогащённое микронутриентами молоко.
Совершенно недовольны сухпайками остались родители тюменских школьников. В соцсетях они выражают своё недовольство.
- Сегодня ребёнку, как малоимущим, выдали набор продуктов на десять дней. Масло сливочное, сыр, колбаса «Деревенская», сгущёнка и семь яблок. Ребёнок должен питаться десять дней вот этой химией. А обещали нам гречку, макароны... Где все эти продукты? А цена этому набору написана — 800 рублей, - возмутилась жительница Тюмени.
Школьникам в Волгоградской области и вовсе выдали испорченные продукты. Одна из матерей рассказала, что морковь сильно проросла, «от килограмма картофеля у меня после чистки осталось граммов 300 всего, а в пакете с манной крупой побывала шашель».
Всего продуктовые наборы выдают в 42 российских регионах.