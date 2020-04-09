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«А наш чем хуже?»: Сухпайки для школьников Улан-Удэ сравнили с московскими

«А наш чем хуже?»: Сухпайки для школьников Улан-Удэ сравнили с московскими
Общество, 
Выдача продуктовых наборов школьникам в Улан-Удэ начнётся с 16 апреля

В Улан-Удэ с 16 апреля начнётся выдача продуктовых наборов льготной категории школьников. Сухпайки получат 13 889 учеников, получавших бесплатное горячее питание в своих школах. В соцсетях родители уже успели оценить содержимое продуктовых наборов. Некоторые даже сравнили выдаваемые сухпайки с московскими.

Напомним, в состав улан-удэнского продуктового набора входят – макароны, рис, гречка, мука, тушёнка, сервелат, молоко, шоколад «Алёнка» и прочее. 



В состав московского сухпайка, выдаваемого школьникам, входят: крупа, мука, молоко, макароны, рыбные консервы, сухие завтраки, шоколад, сок и другие продукты. Набор рассчитан на 12 учебных дней.

«А наш чем хуже?», «В нашем печеньки точно вкуснее», «Наш лучше! Полезнее точно!», «Нормально всё. У всех бюджет разный!», «У нас молоко подороже мне кажется», - делятся пользователи из Бурятии.

Хорошие продуктовые наборы получат школьники Иркутской области. По опубликованному на сайте газеты «Областная» постановлению, в сухой паёк войдут крупы или бобовые, растительное масло, макароны, сахар, соки, чай, какао, пастеризованное молоко, сгущённое молоко, сухофрукты, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия (печенья, вафли, мини-кексы, пряники).

Немного поскромнее сухпайки получат школьники Удмуртии. В рекомендованный министерством образования и науки Удмуртии перечень продуктов вошли: соки; крупы; макароны; подсолнечное масло; сахарный песок; кондитерские изделия (печенье, вафли, кексы), сгущённое молоко. Помимо продуктовых наборов ученики 1-4 классов в городских школах региона получат обогащённое микронутриентами молоко.

Совершенно недовольны сухпайками остались родители тюменских школьников. В соцсетях они выражают своё недовольство.

- Сегодня ребёнку, как малоимущим, выдали набор продуктов на десять дней. Масло сливочное, сыр, колбаса «Деревенская», сгущёнка и семь яблок. Ребёнок должен питаться десять дней вот этой химией. А обещали нам гречку, макароны... Где все эти продукты? А цена этому набору написана — 800 рублей, - возмутилась жительница Тюмени.

Школьникам в Волгоградской области и вовсе выдали испорченные продукты. Одна из матерей рассказала, что морковь сильно проросла, «от килограмма картофеля у меня после чистки осталось граммов 300 всего, а в пакете с манной крупой побывала шашель».

Всего продуктовые наборы выдают в 42 российских регионах.
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