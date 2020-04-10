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На спасение домов в Сотниково от ухода под воду потратят 4 миллиона

На спасение домов в Сотниково от ухода под воду потратят 4 миллиона
Экономика, 
В прошлом году в Сотниково уже обрушилась часть береговой полосы

9 апреля министерство природных ресурсов Бурятии подписало контракт с ООО «Восточно-Сибирская торговая компания» на частичное восстановление береговой линии реки Селенга в местности ДНТ «Респект» села Сотниково Иволгинского района.

Начальная цена аукциона была 10 миллионов рублей. Участвовали два претендента: победитель, предложивший цену 4,3 миллиона рублей, а также участник Малыгина А.А. с предложением 4,4 миллиона.

В 2019 году на территории Сотниково сложилась опасная ситуация из-за обрушения 257 метров береговой полосы. В опасной зоне оказалось 13 жилых домов. Расстояние от берега до ближайшего дома составляло всего 8 метров, поэтому в поселении был введён режим чрезвычайной ситуации.

Тогда стоимость работ по берегоукреплению оценили в 15 млн. рублей. Средства обещали выделить из резервного фонда ликвидации последствий ЧС.

Как пояснил министр природных ресурсов Алексей Хандархаев, в случае непринятия неотложных мер на данном участке ситуация могла бы привести к трагическим последствиям и повлечь за собой ущерб здоровью людей, ущерб окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

По обращению минприроды Бурятии, распоряжением главы республики выделены зарезервированные средства на предупреждение подобной ситуации.

- В данное время, в соответствии с проектом производства работ, уже начато частичное восстановление береговой линии с укреплением откоса камнем. Окончание работ планируется к 25 апреля, - сообщает пресс-служба минприроды Бурятии.

Отметим, о том, что дома на берегу Селенги в Сотниково могут уйти под воду, предупреждали ещё в 2013 году. 
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