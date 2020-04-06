В Улан-Удэ открылись ещё три лаборатории по тестированию на коронавирус

Ко вторнику откроется ещё одна
В Улан-Удэ в воскресенье дополнительно открыты три лаборатории по тестированию на коронавирус - в республиканской клинической больнице им. Семашко, инфекционной больнице и республиканском СПИД-центре.
Во вторник, 7 апреля, также исследованием тестов на коронавирус займутся специалисты лаборатории республиканского кожно-венерологического диспансера. Итого в Бурятии ко вторнику будет работать шесть лабораторий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
28 марта была открыта лаборатория на базе противотуберкулёзного диспансера дополнительно к постоянно работающей в Роспотребнадзоре.
В воскресенье, 5 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с министром здравоохранения Евгенией Лудуповой и руководителем управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергеем Ханхареевым посетили лабораторию СПИД-центра, где уже в первый день открытия обработали 300 анализов с использованием новых тестов.
- Дополнительные лаборатории на базе медицинских организаций расширяют возможности по предупреждению и быстрому реагированию в период распространения новой инфекции. Персонал подготовлен, санэпидзаключения получены, мы сегодня сами все это увидели, - отметил глава Бурятии.
Минздрав, по заданию Алексея Цыденова, заказал у московской фармкомпании «Генериум» за счёт средств республиканского бюджета 3000 новых точных тестов для экспресс-диагностики населения методом полимеразной цепной реакции – ПЦР. Результаты по этим тестам можно получить быстрее, так как они исключают один из этапов подготовки проб, который ранее производился лаборантами вручную.
Таким образом, человек, сдавший тест, может получить результат уже через сутки, а не через 3-4 дня, как это было ранее. Так, один только СПИД-центр уже может проводить 500-600 исследований в день.
-Это очень хороший объём для одной лаборатории. В целом по пяти лабораториям мы выходим на объем до 2000 тестов в сутки плюсом к тем исследованиям, которые проводит Роспотребнадзор, - отметила министр здравоохранения.
Министерство здравоохранения ведёт расчёт, чтобы оформить дополнительную заявку на получение тестов. В настоящее время ведутся бесплатные обследование граждан по медицинским показаниям.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 8 часов утра 6 апреля зарегистрировано уже 43 случаев заражения COVID-2019. Утром в воскресенье было 35 больных, к вечеру их число увеличилось до 39. И всего за одну ночь стало больше ещё на четыре человека.
В Улан-Удэ открылись ещё три лаборатории по тестированию на коронавирус
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