Нерабочая неделя в России может быть продлена

Ситуация с коронавирусом в стране усложняется, признали в правительстве
Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в стране с коронавирусом усложняется. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить нерабочую неделю, объявленную ранее главой государства.
По её словам, к такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трёх дней нерабочей недели. Меры социального дистанцирования граждан необходимо продлить с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе, считает Голикова.
- Я бы сказала, что продлевать эти меры нужно чётко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона, — цитирует Голикову «Интерфакс».
Вице-премьер уточнила, что в России от COVID-19 скончались 24 человека, а выздоровели 190. Она также сообщила, что заболеваемость за сутки выросла на 18,8%. Наибольшее количество заболевших на 100 тыс. населения — в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области.
В среду президент также подписал закон, наделяющий правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала продлить выходные дни. По её словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории всей страны, передаёт «Лента.Ру».
С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число заражённых достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 25 случаев коронавирусом, среди заболевших есть дети. Кроме того, в числе предварительно заражённых есть годовалый малыш.
Нерабочая неделя в России может быть продлена
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 02.04.2020
Ситуация с коронавирусом в стране усложняется, признали в правительстве
Спрос на эти товары вырос по всей стране, пояснил замминистра промышленности и торговли
Выделены субсидии в размере 41,1 млн. рублей
Семьи пользуются правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка
Пути на проспекте 50-летия Октября ремонтировали почти полвека назад
Бурятия оказалась в числе самых проблемных регионов по накоплениям
Расходы на традиционные выставки могут перенаправить на поддержку аграриев
Бурятия оказалась в рейтинге ниже Забайкальского края
В республике ожидается рост безработицы
Причиной стал скачок курса доллара
Экономика, 30.03.2020
Деньги идут на строительство домов культуры, создание библиотеки и покупку музыкальных инструментов
Экономика, 28.03.2020
Меры принимаются в связи с распространением коронавируса
Экономика, 27.03.2020
Вертолёты будут поставлять в страны с жарким и тропическим климатом
Экономика, 26.03.2020
То же самое относится и к заведениям общественного питания
Экономика, 23.03.2020
Она показывает данные о сигнале мобильных операторов и интернет-провайдеров