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Нерабочая неделя в России может быть продлена

Нерабочая неделя в России может быть продлена
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуация с коронавирусом в стране усложняется, признали в правительстве

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация в стране с коронавирусом усложняется. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить нерабочую неделю, объявленную ранее главой государства.

По её словам, к такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трёх дней нерабочей недели. Меры социального дистанцирования граждан необходимо продлить с учётом эпидемиологической ситуации в каждом регионе, считает Голикова.

- Я бы сказала, что продлевать эти меры нужно чётко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона, — цитирует Голикову «Интерфакс».

Вице-премьер уточнила, что в России от COVID-19 скончались 24 человека, а выздоровели 190. Она также сообщила, что заболеваемость за сутки выросла на 18,8%. Наибольшее количество заболевших на 100 тыс. населения — в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области.

В среду президент также подписал закон, наделяющий правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также призвала продлить выходные дни. По её словам, очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Глава ведомства подчеркнула, что в противном случае есть риск активного распространения инфекции на территории всей страны, передаёт «Лента.Ру».

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число заражённых достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Более 178 тысяч человек выздоровели.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 25 случаев коронавирусом, среди заболевших есть дети. Кроме того, в числе предварительно заражённых есть годовалый малыш.

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