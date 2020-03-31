В Бурятии на медикаменты и оборудование выделили 252 миллиона
Из бюджета Бурятии выделили 252 миллиона на покупку медикаментов и оборудования для медучреждений. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Она рассказала, что со стороны правительства России было выделено 8 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и 128 миллионов на организацию инфекционных коек. Также, по ее словам, в ближайшем будущем будут выделены автомобили.
- Кроме того, из республиканского бюджета на первом этапе было выделено 20,7 миллиона на приобретение средств защиты, аппаратов ИВЛ и двух транспортировочных боксов. Также выделено 252 миллиона из республиканского бюджета на приобретение медикаментов и оборудования, - сказала Наталья Бухольцева.
Известно, что из федерального бюджета будут выделены средства на стимулирующие выплаты медработникам, которые работают с заражёнными коронавирусом.
Напомним, в Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 случаев инфицирования коронавирусом, среди них есть и дети.
В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии появились предварительные положительные анализы двух человек. Известно, что эти люди из контактного круга ранее заболевших пациентов. Анализы сегодня, 31 марта, направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектор» в Новосибирск.
Бурятии выделили деньги на аппараты ИВЛ и инфекционные койки
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