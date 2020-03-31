В Бурятии от коронавируса больше всего пострадает сфера услуг и торговли

В республике ожидается рост безработицы
Сегодня руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев рассказал о ситуации на рынке труда Бурятии в связи с пандемией коронавируса и карантином.
В настоящее время в республиканской базе вакансий, которая размещена на портале «Работа в России», содержится порядка 10 тысяч вакансий; в прошлом году на конец марта в республике было 12 тысяч вакансий.
По словам Александра Башкирцева, центр занятости на этой неделе не работает в привычном режиме, однако выплата пособий по безработице не прекращается, перечисления происходят каждый день.
С 27 марта увеличен максимальный размер пособия по безработице почти в 1,5 раза до размера минимальной оплаты труда. В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.
- Рассчитывать на выплату максимального пособия могут те, кто на момент обращения в службу занятости имели непрерывный стаж работы не менее 26 недель. Те, кто не попадает под эту категорию, смогут рассчитывать только на минимальный размер пособия, - рассказал Александр Башкирцев.
Он добавил, что необходимые средства на выплату пособий имеются – всего на этот год на выплаты пособий по безработице в Бурятии заложено 390 миллионов рублей. Порядка 27% по итогам первого квартала уже выплачены в качестве пособий. Кроме того, у Роструда есть необходимые резервы, которые при необходимости можно будет запросить.
На данный момент процент безработицы от общего экономически активного населения составляет 1,3 процента. Процент общей безработицы за 2019 год составил 9,2%.
В связи с ситуацией ожидается рост безработицы, признал Башкирцев. По его словам, рост будет максимум на 20% от числа безработных, стоящих на учёте, которых на данный момент 6 тысяч человек.
Александр Башкирцев отметил, что более всего пострадает сфера услуг, торговли и сфера микро- и макробизнеса.
Федеральная служба по труду и занятости организовала мониторинг ситуации на рынке труда, который будет осуществляться на портале «Работа в России». По словам Башкирцева, в Бурятии мониторинг будет запущен к концу этой недели.
Также руководитель республиканского агентства занятости рассказал, что сейчас более интенсивно будет вестись работа над трудоустройством безработных. Работодатели будут привлекать на временную работу в сфере благоустройства территорий и уборки населённых пунктов. Вознаграждение будет производится за счёт местного бюджета и средств службы занятости.
Кроме того, традиционно к лету увеличивается число вакансий - большой спрос появляется в сфере торговли, обслуживания и в строительной сфере.
Александр Башкирцев отметил, что сейчас бизнес сообщество поднимает вопрос о том, что сохранять трудовой коллектив и рабочие места в нынешней ситуации непросто. Он объяснил, что работодателям рекомендуется регистрироваться на портале «Работа в России» и сообщать о своей ситуации.
- По линии минсоцзащиты населения прорабатывается перечень дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. На получение помощи за счет федерального бюджета могут рассчитывать те, кто показал на портале свою ситуацию, связанную с неполной нагрузкой, неполным рабочим днём, вынужденными прогулами и т.д, - рассказал он.
Напомним, до 5 апреля закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Сейчас работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
В Бурятии зарегистрировано 19 больных коронавирусом.
В Бурятии от коронавируса больше всего пострадает сфера услуг и торговли
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