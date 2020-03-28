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В Бурятии разработали дополнительные меры устойчивого развития экономики

В Бурятии разработали дополнительные меры устойчивого развития экономики
Экономика,  Фото:https://egov-buryatia.ru/
Меры принимаются в связи с распространением коронавируса

Подписанный в четверг, 26 марта, главой Бурятии Алексеем Цыденовым республиканский план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в республике предусматривает ряд дополнительных мер.

- В рамках обеспечения товарами первой необходимости будут вестись мониторинги розничных цен и цен сельхозпроизводителей на продовольственные товары, наличия лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции, индивидуальной защиты, продовольственных запасов, особенно товаров первой необходимости, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отдельные контрольные мероприятия запланированы при необоснованном повышении розничных цен на продукты питания.

Минздрав Бурятии готовится, после выхода нормативно правового акта правительства России организовать дистанционную торговлю безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

- Уже ведётся организация производства средств индивидуальной защиты (масок, повязок) представителями среднего и малого бизнеса. В настоящее время 9 предприятий организовали производство тканевых защитных масок: ООО «Байкальский текстильный комбинат», ООО «Эльф», ООО «Торо», ООО «ШФ «Наран», ООО «Айборн», ООО Этно, ИП Прокопова Ю.А., ИП Саяпин В.Е., ИП Абрамова М.Д. Общая мощность – около 9000 тыс изделий в сутки, - уточнили в правительстве.

В целях поддержки населения ведётся мониторинг ситуации на рынке труда. Для снижения напряженности на рынке труда будет проводиться переобучение, повышение квалификации работников предприятий, безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям, организовываться оплачиваемые общественные работы или другие виды альтернативной занятости.

Также планируется внесение изменений в законодательстве в части продления действий ранее выданных документов на социальные выплаты жителям республики.

В рамках поддержки отраслей экономики субъектам малого предпринимательства в сфере туризма будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат по арендной плате помещений, на обучение сотрудников и других регулярных затрат.

Правительство Бурятии обратится в правительство России с предложением переноса на неопределенный срок вступления в силу требований об оснащении пассажирских транспортных средств контрольно-кассовой техникой, тахографами, аппаратурой «Эра ГЛОНАСС», перехода на обязательную маркировку товаров.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства будут приостановлены республиканские и муниципальные проверки, в том числе ранее начатые и назначенные по жалобам. За исключением проведения внеплановых проверок по случаю причинения вреда жизни, здоровью людей, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также республиканское правительство подготовит предложение о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства системы налогообложения ЕНВД до 2024 года.

Малые и средние предприятия на 6 месяцев с 1 марта 2020 года освободят от уплаты арендных платежей за государственное или муниципальное имущество.

Фонд поддержки малого предпринимательства республики предоставит отсрочки субъектам малого и среднего бизнеса по действующим займам без применения штрафных санкций.

В минэкономразвития России готовится заявки на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда Бурятии.

Кроме того, планируется создание открытого публичного ресурса для сбора инициатив по вопросам поддержки регионального бизнеса и экономики на период режима повышенной готовности, подготовка предложений по неприменению штрафных санкций, продления сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам, оптимизация текущих затрат на содержание и эксплуатацию учреждений культуры и спорта, создание финансового резерва по результатам мониторинга исполнения консолидированного бюджета Бурятии. Возможен перевод объектов капитального строительства 2020 года на двухлетнее исполнение со сроком исполнения 2021 год.

17 марта председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил федеральный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. Все больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.


коронавирус правительство РБ
 
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