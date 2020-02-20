Строительство предлагают в районе Байкальской астрофизической обсерватории.
Земельный участок для обследования территории под строительство водозабора определили в посёлке Листвянка на Байкале, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
В случае если участок, расположенный в Прибайкальском национальном парке, соответствует всем требованиям и будет согласован в минприроды РФ, насосная станция будет возведена на окраине посёлка, в районе Байкальской астрофизической обсерватории.
18 февраля земельный участок, определённый для обследования, осмотрели представители администрации Иркутского района, администрации и думы Листвянского муниципального образования, Прибайкальского национального парка, министерства экономического развития, общественных организаций «Деловая Россия» и «Живи на Байкале».
- Водозабор будет представлять собой комплекс сооружений, включая две насосные станции, вспомогательные объекты и магистральный трубопровод. К месту расположения водозабора есть ряд требований: должно быть два участка площадью 4 и 2 га, огорожена санитарная зона, также учитывается уровень воды. На первоначальном этапе планируем подключение к водозабору строений в Листвянке, - рассказала начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутского района Александра Борисова.
Открытый водозабор в посёлке Листвянка производительностью 450 тысяч кубометров в сутки запланировано построить для водоснабжения части населённых пунктов Иркутского района и Иркутска. В этих целях от посёлка до Иркутска протянут трубопроводы водоснабжения и водоотведения.
Строительство объектов будет вестись в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», национального проекта «Экология» и федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории».
В Листвянке подобрали участок под водозабор до Иркутска
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