Его размер упал на 357 рублей
Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Теперь величина прожиточного минимума составляет:
- в расчёте на душу населения – 11 274 рубля,
- для трудоспособного населения – 11 726 рублей,
- для пенсионеров – 8 931 рубль (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»),
- для детей – 11 745 рублей.
Прожиточный минимум снизился по сравнению с III кварталом 2019 года. Ранее в расчёте на душу населения он составлял 11 631 рубль. Для трудоспособного населения величина была установлена на уровне 12 109 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум был равен 9 190 рублей. Для детей его сумма была 12 104 рубля.
В Бурятии снизился прожиточный минимум
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