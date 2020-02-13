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В Бурятии снизился прожиточный минимум

В Бурятии снизился прожиточный минимум
Экономика,  Фото:pixabay.com
Его размер упал на 357 рублей

Постановлением правительства Бурятии от 7 февраля 2020 года № 62 в республике установлены новые величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

Теперь величина прожиточного минимума составляет:
- в расчёте на душу населения – 11 274 рубля,
- для трудоспособного населения – 11 726 рублей,
- для пенсионеров – 8 931 рубль (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»),
- для детей – 11 745 рублей.

Прожиточный минимум снизился по сравнению с III кварталом 2019 года. Ранее в расчёте на душу населения он составлял 11 631 рубль. Для трудоспособного населения величина была установлена на уровне 12 109 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум был равен 9 190 рублей. Для детей его сумма была 12 104 рубля.
Бурятия Прожиточный минимум правительство Бурятии
 
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