Строительство 4-этажного Центра ядерной медицины в Улан-Удэ одобрено

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство
Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили строительство Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Специалисты рассмотрели проектно-сметную документацию, и по итогам проведения государственной экспертизы выдали положительные заключения, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.
Строительство ведётся в Октябрьском районе города. Четырёхэтажное здание общей площадью 2240 кв.м. разделят на функциональные блоки. Будет отделение радионуклидного обеспечения, отделение радиодиагностических исследований методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и отделение производства и контроля качества радиофармпрепаратов.
Здесь будут проводить диагностические обследования населения Бурятии и соседних регионов по направлениям лучевая и радионуклидная диагностика, а также оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь. Для этого в Центре обустроят комплекс оборудования для производства циклотронных и получения генераторных радиофармпрепаратов диагностического применения.
Строительство финансируется из средств бюджета Бурятии и собственных средств застройщика - ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». Проект разработали в ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецпроект».
Сейчас в Бурятии в 16,5% случаев злокачественные новообразования регистрируются на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и ООО «Медицина и ядерные технологии» подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, который позволит проводить ежегодно более 7 тысяч исследований по ранней диагностике злокачественных новообразованиях практически любых локализаций, а также диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы. В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55,5%.
Также в Центре ядерной медицины будут производить препараты, необходимые для диагностики онкологических и кардио-заболеваний на ранней стадии.
Как сообщал «Байкал-Daily», стоимость центра ядерной медицины составит 1 млрд рублей, в том числе 400 миллионов из «дальневосточных» средств и более 600 млн – средства частного инвестора. Строительство обещают завершить в 2021 году.
Строительство 4-этажного Центра ядерной медицины в Улан-Удэ одобрено
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