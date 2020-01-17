Авиакомпанию предлагают назвать «Дальний Восток»
На создание авиакомпании в Дальневосточном федеральном округе потребуется от 10 до 30 млрд рублей. Предположительно, средства будут взяты из Фонда национального благосостояния, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях президент России Владимир Путин поручил правительству проработать до 31 января создание авиакомпании с парком российских самолётов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. Задача правительства — определить региональные маршруты с учётом аэропортов, которые будут отремонтированы, и оценить возможный пассажиропоток. Также будут проработаны условия воздушного сообщения в труднодоступных районах. Помимо этого, Путин также поручил рассмотреть возможность серийного производства лёгкого самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2. Новый самолёт планируется производить на Улан-Удэнском авиазаводе.
Согласно информации «Известий», «все поставленные задачи уже находятся в проработке».
Как сообщил газете член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, чтобы выполнить поручения президента, необходимо бyдет oт 10 млрд дo 30 млрд рублей, «этo будет зависеть oт стoимости самoлётов».
По мнению Абрамова, авиакомпанию «нужно назвать «Дaльний Восток», a «зaкупить можно Sukhoi Superjet 100».
Создание авиакомпании для полётов в ДФО обойдётся до 30 млрд рублей
Экономика, Фото:
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