Главным торговым партнёром Бурятии остаётся Китай

В 2019 году в Бурятии внешнеторговые операции велись с партнёрами из 82 стран мира
Основным торговым партнёром по-прежнему является Китайская Народная Республика, занимая 80% в общем объеме товарооборота. При этом доля импорта товаров из Бурятии составляет 82%, доля экспорта – 18%. Об этом сообщили сегодня в Бурятской таможне.
Из Бурятии чаще всего экспортируют вертолёты и лесоматериалы. В импортных поставках основную долю занимают машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
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