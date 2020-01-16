Главным торговым партнёром Бурятии остаётся Китай





Из Бурятии чаще всего экспортируют вертолёты и лесоматериалы. В импортных поставках основную долю занимают машины, оборудование, транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Основным торговым партнёром по-прежнему является Китайская Народная Республика, занимая 80% в общем объеме товарооборота. При этом доля импорта товаров из Бурятии составляет 82%, доля экспорта – 18%. Об этом сообщили сегодня в Бурятской таможне.