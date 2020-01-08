Топ-8 событий Бурятии 2019 года в сфере экономики

В 2019 году состоялся крупный форум «Мой бизнес», который стал больше вдохновляющим и мотивирующим мероприятием для его участников. Также Бурятией активно интересовались инвесторы. Но случалось и плохое – было продано некогда успешное предприятие «Улан-Удэстальмост», и, по некоторым данным, на грани закрытия ООО «СП Тугнуй».
1. Форум «Мой бизнес»
Начнём с хорошего. 19 ноября в Улан-Удэ на площадке ФСК прошёл форум для предпринимателей «Мой бизнес». Его формат предполагал однодневную деловую программу. Основная тема – новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. На форум приехали интересные спикеры - гендиректор лейбла «Black Star» Павел Курьянов, основательница медового бренда Гузель Санжапова, известный эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия и т.д.
В ФСК в день форума был ажиотаж: парковка была забита машинами, наблюдалась большая очередь к стойкам регистрации.
Больше всего порадовал в этом случае настрой людей, стремящихся побольше узнать, как открыть и построить успешный бизнес, какие «фишки» использовать для продвижения своего дела, а также получить заряд мотивации. Жители Бурятии прибывали в ФСК с самого утра, чтобы зарегистрироваться и занять хорошие места, как итог – полный зал. Надеемся, в будущем мы увидим новые компании в республике.
2. Строительство отеля на берегу Байкала
В конце года озвучили планы по возведению отеля «Грин Флоу Байкал» на берегу Байкала. Описание проекта – эффектное и многообещающее. Согласно данным, в отеле будет 181 номер и три ресторана, два из них будут находиться на территории, а не в самом здании. Главная особенность будущего отеля – это термальный SPA-комплекс, который будет включать в себя четыре бассейна и множество саун. Он будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих.
Все работы разделили на четыре этапа: первый - постройка самого отеля со SPA-комплексом, второй этап - оборудование общественной зоны. Третьим и четвёртым этапами стали освоение территории и освоение зоны этнопарка.
Были озвучены даже сроки строительства объекта. Строительство начнётся во втором квартале 2020 года, а откроется отель предположительно в конце лета 2021 года. Общий объём заявленных инвестиций составил 871 млн рублей.
3. Корейские инвесторы
В 2019 году в республике на протяжении нескольких месяцев развивалась история с корейскими инвесторами. Напомним основные её моменты.
В конце мая делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме. На нём презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».
Сообщалось, что корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.
И в августе в Улан-Удэ прибыла делегация из Кореи, в состав которой вошли представители компаний, заинтересованных в реализации проектов в Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов в ходе встречи с гостями подчеркнул, что регион заинтересован во всех инвестиционных предложениях, рассказал о проектах, которым нужна инвестподдержка, в частности, разработке месторождения цинка, строительстве второго Северобайкальского тоннеля и других.
4. Индийские инвесторы
Заинтересовались Бурятией в 2019 году сразу два инвестора из Индии. В сентябре сообщалось, что индийская компания Star Overseas Ltd планирует построить в Бурятии завод по производству инфузионных растворов. Соглашение было подписано 5 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Вторая индийская компания, планирующая построить в республике объекты – «Меданта». Компания готова создать в Бурятии центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение. В октябре и ноябре 2019 года при содействии АНО АПИ представители «Меданты» посетили Улан-Удэ.
Они продвигаются в своих вопросах довольно быстро. Отмечалось, что до конца года соучредитель индийской компании (Medanta Hospital) Сунил Сачдэва зарегистрирует российское юридическое лицо для реализации проектов в Якутии и Бурятии.
В Якутии индийская компания планирует создать центры онкоскрининга.
5. История с «МТК-Дженькей»
Напомним, в 2018 году китайская компания «МТК-Дженькей» отказалась от аренды лесов в Закаменском районе после протеста местных жителей.
Затем компания перешла от китайских к российским инвесторам. Плюс ко всему, «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе. Однако и это решение встретило сопротивление со стороны людей. В июне 2019 года жители Хоринского района в петиции на платформе change.org требовали отказаться от сдачи в аренду лесов для заготовки древесины компании «МТК-Дженькей». Петицию подписали на тот момент более двух тысяч человек.
- Лесные ресурсы – одно из главных богатств нашей республики, и правительство несёт ответственность за их сохранность. Важнейшее условие инвестсоглашения с компанией - обязательные работы по восстановлению лесов после проведенных работ по заготовке древесины. Кроме того, ключевой пункт соглашения - создание рабочих мест. Так, с арендатора взяты обязательства по привлечению местных лесозаготовителей для работ в лесном массиве для создания дополнительной занятости, - прокомментировал тогда зампред правительства Алексей Мишенин.
Сообщалось, что реализация проекта «МТК Дженькей» позволит району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию, которая выделяется на социальную инфраструктуру центров экономического роста.
Летом в селе Хоринск состоялись общественные слушания по инвестиционному проекту «МТК Дженькей». На сходе было принято решение о создании общественного совета. Также была высказана идея, чтобы местные бизнесмены объединились и взяли в аренду леса, чтобы заниматься не только рубкой леса, но и лесовосстановлением.
Что сейчас с проектом компании «МТК-Дженькей», пока неизвестно.
6. Производство самолёта в Бурятии
Разговоров о производстве лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал» в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиационного завода ходило множество в 2019 году. Новое воздушное судно, по задумке, должно было заменить устаревшие советские Ан-24. Производство планировалось запустить в 2021 году.
Однако в августе федеральные СМИ сообщали, что от «Байкала» могут отказаться, а на замену АН-2 начнут разрабатывать новый. В минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолёт.
Позже появилась информация, что минпромторг России отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 из-за жалобы компании «Байкал-Инжиниринг».
В ноябре глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что проект не останавливался, а разработчик уже выбран. В декабре зампред правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подтвердил, что самолёт «Байкал» будут строить всё-таки в Улан-Удэ.
Вопрос «быть или не быть производству самолёта «Байкала» в Улан-Удэ» был исчерпан в 2019 году.
7. Продали «Улан-Удэстальмост»
Пожалуй, одним из самых печальных событий в экономике 2019 года стала продажа завода «Улан-Удэстальмост», который последние годы переживал не лучшие времена. Большое предприятие ушло с молотка за минимальную цену – 528 млн рублей. Покупателем стала компания ООО «Мосты Байкала», созданная в прошлом году в Москве. Торги состоялись в октябре.
Позитивно высказался по поводу реализации завода в Facebook советник главы Бурятии Алдар Бадмаев:
- Отличная новость! Наконец-то торги состоялись, и имущественный комплекс Улан-Удэстальмоста был выкуплен ООО «Мосты Байкала», где ведущую роль играет Сбербанк РФ. Долгая эпопея банкротства закончилась. Теперь наше предприятие сможет с полным правом участвовать во всех тендерах и активно продвигать свою продукцию на рынке! Это ПЕРВЫЙ за постперестроечное время случай на моей памяти, когда у нас в республике спасли одного из флагманов промышленности от краха и тотального уничтожения, - написал он.
Ранее в августе оборудование и помещения «Улан-Удэстальмоста» были выставлены на продажу со стартовой ценой 755,2 млн рублей.
8. Компания СП «Тугнуй»
Конец года не обрадовал в экономическом плане. Один из лидеров сельхозпроизводства республики – ООО «СП Тугнуй» - объявил о своей ликвидации. Об этом сообщил в декабре руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Он не скупился в выражениях, отметив, что «закрытие такой компании — это очередной хороший гвоздь в крышку гроба сельского хозяйства, которого практически уже нет».
Он также привёл на своей странице в соцсети данные по предприятию и впечатляющие цифры - по итогам 2018 года, ООО «СП Тугнуй» являлся самым эффективным сельхозпредприятием республики, произведя на 1 рубль господдержки 81,42 рублей валовой продукции при среднереспубликанской - 5,8 рублей. То есть, в 14 раз выше.
В свою очередь, минсельхоз республики прокомментировал ситуацию, что директор предприятия официально не заявлял о прекращении деятельности «СП Тугнуй». Здесь уточнили, что фермер не имеет к минсельхозу никаких претензий.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предоставило ООО «СП «Тугнуй» весь комплекс необходимых мер. За последние пять лет хозяйству была выделена государственная поддержка на сумму 90,56 млн. руб. по животноводству и растениеводству, - добавили в министерстве.
Сам директор компании Дмитрий Климов поделился, что проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов.
Между тем, директор Россельхозцентра Намжил Мардваев утверждает, что директор «СП Тугнуй» уже начал распродавать технику и скот.
Дальше – больше. Намжил Мардваев выложил фотографии рабочего списка действующих и не действующих сельхозпроизводителей республики. Из списка следует, что сейчас действуют около 49 предприятий, тогда как 103 производителя закрылись.
Как разрешится ситуация для успешного предприятия, можно ли ему как-то помочь, выяснится уже в этом году.