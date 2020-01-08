Топ-8 событий Бурятии 2019 года в сфере экономики



Начнём с хорошего. 19 ноября в Улан-Удэ на площадке ФСК Начнём с хорошего. 19 ноября в Улан-Удэ на площадке ФСК прошёл форум для предпринимателей «Мой бизнес». Его формат предполагал однодневную деловую программу. Основная тема – новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. На форум приехали интересные спикеры - гендиректор лейбла «Black Star» Павел Курьянов, основательница медового бренда Гузель Санжапова, известный эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия и т.д.





В ФСК в день форума был ажиотаж: парковка была забита машинами, наблюдалась большая очередь к стойкам регистрации.







Больше всего порадовал в этом случае настрой людей, стремящихся побольше узнать, как открыть и построить успешный бизнес, какие «фишки» использовать для продвижения своего дела, а также получить заряд мотивации. Жители Бурятии прибывали в ФСК с самого утра, чтобы зарегистрироваться и занять хорошие места, как итог – полный зал. Надеемся, в будущем мы увидим новые компании в республике.



2. Строительство отеля на берегу Байкала



В конце года озвучили



Все работы разделили на четыре этапа: первый - постройка самого отеля со SPA-комплексом, второй этап - оборудование общественной зоны. Третьим и четвёртым этапами стали освоение территории и освоение зоны этнопарка. В конце года озвучили планы по возведению отеля «Грин Флоу Байкал» на берегу Байкала. Описание проекта – эффектное и многообещающее. Согласно данным, в отеле будет 181 номер и три ресторана, два из них будут находиться на территории, а не в самом здании. Главная особенность будущего отеля – это термальный SPA-комплекс, который будет включать в себя четыре бассейна и множество саун. Он будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих.Все работы разделили на четыре этапа: первый - постройка самого отеля со SPA-комплексом, второй этап - оборудование общественной зоны. Третьим и четвёртым этапами стали освоение территории и освоение зоны этнопарка.







В 2019 году в республике на протяжении нескольких месяцев развивалась история с корейскими инвесторами. Напомним основные её моменты.



В конце мая делегация Бурятии



Сообщалось, что корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом. В 2019 году в республике на протяжении нескольких месяцев развивалась история с корейскими инвесторами. Напомним основные её моменты.В конце мая делегация Бурятии участвовала в российско-корейском экономическом форуме. На нём презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, туристические возможности. Форум состоялся по инициативе корейской компании ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань».Сообщалось, что корейские компании намерены развивать несколько направлений по туризму. Бизнесмены заинтересовались производством одежды на территории Бурятии, лесопереработкой, а также авиазаводом.







Заинтересовались Бурятией в 2019 году сразу два инвестора из Индии. В сентябре сообщалось, что



Вторая индийская компания, Заинтересовались Бурятией в 2019 году сразу два инвестора из Индии. В сентябре сообщалось, что индийская компания Star Overseas Ltd планирует построить в Бурятии завод по производству инфузионных растворов. Соглашение было подписано 5 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.Вторая индийская компания, планирующая построить в республике объекты – «Меданта». Компания готова создать в Бурятии центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение. В октябре и ноябре 2019 года при содействии АНО АПИ представители «Меданты» посетили Улан-Удэ.







Напомним, в 2018 году китайская компания «МТК-Дженькей» отказалась от аренды лесов в Закаменском районе после протеста местных жителей.



Затем компания перешла от китайских к российским инвесторам. Плюс ко всему, «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе. Однако и это решение встретило



- Лесные ресурсы – одно из главных богатств нашей республики, и правительство несёт ответственность за их сохранность. Важнейшее условие инвестсоглашения с компанией - обязательные работы по восстановлению лесов после проведенных работ по заготовке древесины. Кроме того, ключевой пункт соглашения - создание рабочих мест. Так, с арендатора взяты обязательства по привлечению местных лесозаготовителей для работ в лесном массиве для создания дополнительной занятости, -



Сообщалось, что реализация проекта «МТК Дженькей» позволит району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию, которая выделяется на социальную инфраструктуру центров экономического роста.



Летом в селе Хоринск состоялись общественные слушания по инвестиционному проекту «МТК Дженькей». На сходе Напомним, в 2018 году китайская компания «МТК-Дженькей» отказалась от аренды лесов в Закаменском районе после протеста местных жителей.Затем компания перешла от китайских к российским инвесторам. Плюс ко всему, «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе. Однако и это решение встретило сопротивление со стороны людей. В июне 2019 года жители Хоринского района в петиции на платформе change.org требовали отказаться от сдачи в аренду лесов для заготовки древесины компании «МТК-Дженькей». Петицию подписали на тот момент более двух тысяч человек.- Лесные ресурсы – одно из главных богатств нашей республики, и правительство несёт ответственность за их сохранность. Важнейшее условие инвестсоглашения с компанией - обязательные работы по восстановлению лесов после проведенных работ по заготовке древесины. Кроме того, ключевой пункт соглашения - создание рабочих мест. Так, с арендатора взяты обязательства по привлечению местных лесозаготовителей для работ в лесном массиве для создания дополнительной занятости, - прокомментировал тогда зампред правительства Алексей Мишенин.Сообщалось, что реализация проекта «МТК Дженькей» позволит району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию, которая выделяется на социальную инфраструктуру центров экономического роста.Летом в селе Хоринск состоялись общественные слушания по инвестиционному проекту «МТК Дженькей». На сходе было принято решение о создании общественного совета. Также была высказана идея, чтобы местные бизнесмены объединились и взяли в аренду леса, чтобы заниматься не только рубкой леса, но и лесовосстановлением.







Разговоров о производстве лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал» в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиационного завода ходило множество в 2019 году. Новое воздушное судно, по задумке,



Однако в августе федеральные СМИ сообщали, что от «Байкала» могут отказаться, а на замену АН-2 начнут разрабатывать новый. В минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолёт.



Позже появилась информация, что минпромторг России



В ноябре глава Бурятии



Вопрос «быть или не быть производству самолёта «Байкала» в Улан-Удэ» был исчерпан в 2019 году. Разговоров о производстве лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал» в Бурятии на базе Улан-Удэнского авиационного завода ходило множество в 2019 году. Новое воздушное судно, по задумке, должно было заменить устаревшие советские Ан-24. Производство планировалось запустить в 2021 году.Однако в августе федеральные СМИ сообщали, что от «Байкала» могут отказаться, а на замену АН-2 начнут разрабатывать новый. В минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолёт.Позже появилась информация, что минпромторг России отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 из-за жалобы компании «Байкал-Инжиниринг».В ноябре глава Бурятии Алексей Цыденов заявил , что проект не останавливался, а разработчик уже выбран. В декабре зампред правительства России – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подтвердил , что самолёт «Байкал» будут строить всё-таки в Улан-Удэ.Вопрос «быть или не быть производству самолёта «Байкала» в Улан-Удэ» был исчерпан в 2019 году.



7. Продали «Улан-Удэстальмост»



Пожалуй, одним из самых печальных событий в экономике 2019 года стала Пожалуй, одним из самых печальных событий в экономике 2019 года стала продажа завода «Улан-Удэстальмост», который последние годы переживал не лучшие времена. Большое предприятие ушло с молотка за минимальную цену – 528 млн рублей. Покупателем стала компания ООО «Мосты Байкала», созданная в прошлом году в Москве. Торги состоялись в октябре.







Конец года не обрадовал в экономическом плане. Один из лидеров сельхозпроизводства республики – ООО «СП Тугнуй» -



Он также привёл на своей странице в соцсети данные по предприятию и впечатляющие цифры - по итогам 2018 года, ООО «СП Тугнуй» являлся самым эффективным сельхозпредприятием республики, произведя на 1 рубль господдержки 81,42 рублей валовой продукции при среднереспубликанской - 5,8 рублей. То есть, в 14 раз выше.



В свою очередь, минсельхоз республики



- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предоставило ООО «СП «Тугнуй» весь комплекс необходимых мер. За последние пять лет хозяйству была выделена государственная поддержка на сумму 90,56 млн. руб. по животноводству и растениеводству, - добавили в министерстве. Конец года не обрадовал в экономическом плане. Один из лидеров сельхозпроизводства республики – ООО «СП Тугнуй» - объявил о своей ликвидации. Об этом сообщил в декабре руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Он не скупился в выражениях, отметив, что «закрытие такой компании — это очередной хороший гвоздь в крышку гроба сельского хозяйства, которого практически уже нет».Он также привёл на своей странице в соцсети данные по предприятию и впечатляющие цифры - по итогам 2018 года, ООО «СП Тугнуй» являлся самым эффективным сельхозпредприятием республики, произведя на 1 рубль господдержки 81,42 рублей валовой продукции при среднереспубликанской - 5,8 рублей. То есть, в 14 раз выше.В свою очередь, минсельхоз республики прокомментировал ситуацию , что директор предприятия официально не заявлял о прекращении деятельности «СП Тугнуй». Здесь уточнили, что фермер не имеет к минсельхозу никаких претензий.- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предоставило ООО «СП «Тугнуй» весь комплекс необходимых мер. За последние пять лет хозяйству была выделена государственная поддержка на сумму 90,56 млн. руб. по животноводству и растениеводству, - добавили в министерстве.







Сам директор компании Дмитрий Климов поделился, что проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов.



Между тем, директор Россельхозцентра Намжил Мардваев утверждает, что директор «СП Тугнуй» уже начал распродавать технику и скот.



Дальше – больше. Намжил Мардваев выложил фотографии рабочего списка действующих и не действующих сельхозпроизводителей республики. Из списка следует, что сейчас действуют около 49 предприятий, тогда как Сам директор компании Дмитрий Климов поделился, что проблемы возникли из-за многочисленных проверок правоохранительных органов.Между тем, директор Россельхозцентра Намжил Мардваев утверждает, что директор «СП Тугнуй» уже начал распродавать технику и скот.Дальше – больше. Намжил Мардваев выложил фотографии рабочего списка действующих и не действующих сельхозпроизводителей республики. Из списка следует, что сейчас действуют около 49 предприятий, тогда как 103 производителя закрылись



