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Бурятия купит новые низкопольные автобусы

Бурятия купит новые низкопольные автобусы
Экономика,  Фото:pixabay.com
Остановки транспорта в Улан-Удэ слишком узкие для инвалидов

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце ноября стало известно о грядущем приобретении в Бурятии новых больших автобусов. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам поездки в Москву. На днях стало известно, что новые автобусы будут низкопольными. Об этом глава сообщил во время визита в дом инвалидов-колясочников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, жильцы дома пожаловались на слабую доступность муниципального транспорта для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Все участники встречи согласились, что большой шаг вперед в этом плане – приобретение 15 новых низкопольных трамваев «Львенок» в этом году в рамках «единой» дальневосточной субсидии. При этом остаются вопросы узких площадок трамвайных остановок и доступности городских автобусов.

- У нас узкие очень дороги. Нам нужно хотя бы 1,2 м шириной площадка на трамвайной остановке, чтобы коляска развернулась. На Терешковой, Гормолзаводе они меньше метра. Трамвай есть, а посадку мы не сможем обеспечить, - объяснила председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых.

- Будем изучать в каждом конкретном случае, что можно сделать, - ответил Алексей Цыденов. - А по приобретению низкопольных автобусов: сейчас запускается программа минтранса России. Мы в ней будем участвовать. Так что будем такую технику приобретать.


автобусы инвалиды общественный транспорт
 
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