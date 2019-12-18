Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников

Главе Бурятии показали медицинский блок, ознакомили с деятельностью созданной при Доме службе социального такси, в автопарке которой насчитывается три автобуса и легковой автомобиль. Все машины оборудованы электроподъёмниками, поручнями и другими необходимыми элементами для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями. Причём услугами службы могут пользоваться не только колясочники, но и инвалиды 1 группы, ветераны Великой Отечественной войны и получающие соцобслуживание на дому жители Улан-Удэ.

Далее Алексей Цыденов посетил созданный при доме храм имени Святого Сафрония Иркутского, стрелковый зал, где инвалиды-колясочники успешно занимаются стрельбой из лука, тренажёрный зал для силовых видов спорта, а также библиотеку.







- В Бурятии, соседних регионах и в Дальневосточном федеральном округе нет реабилитационного центра для инвалидов-колясочников, инвалидов 1 группы. Сейчас мы вошли в Дальневосточный федеральный округ, много субсидий выделяется на здравоохранение и социальную сферу. А у нас много хороших практик реабилитации у Центра восточной медицины, - отметил председатель совета дома Сергей Колодюк.







- На вопросы по фасаду и реабилитационному центру пока ответов нет. Эти вопросы задали только сегодня. Мы их обязательно изучим и проработаем все возможности, - заверил Алексей Цыденов.







Первый корпус дома инвалидов-колясочников был построен в 2006 году. Второй – в 2009 году. Четырёхэтажное здание спроектировано с учётом потребностей людей, передвигающихся на колясках: широкие дверные проёмы, балконы, просторные прихожие, санузлы со специальными приспособлениями. Дом оборудован тремя лифтами и пандусами, в том числе внутренними - с первого по четвёртый этажи.











Специализированный жилой дом инвалидов-колясочников появился в Улан-Удэ во многом благодаря создательнице Фонда создания безбарьерной среды Эржене Будаевой. Поэтому объект сейчас носит имя известной общественницы, ушедшей из жизни в 2013 году





16 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов посетил единственный в России специализированный жилой дом инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба правительства республики.Жители дома инвалидов-колясочников во время встречи с главой подняли ряд проблемных вопросов. Самыми сложными оказались темы поддержки в ремонте внутренней части фасада Дома инвалидов-колясочников (в 2019 году отремонтирована лицевая сторона здания) и строительства реабилитационного центра.Председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых пояснила, что реабилитационный центр нужен для людей, которые недавно оказались в инвалидной коляске. В подобных учреждениях их обучают особенностям быта (гигиене, приготовлению пищи, одеванию), учат заново двигаться, проводят физиотерапию и оказывают психологическую поддержку.Проблемой всех жителей дома является тепловой узел. В этом году отремонтирован тепловой пункт и заменена пластина теплообменника. Но вышла из строя автоматика, на её замену требуются дополнительные финансовые средства.- За 10 лет система отопления, естественно, износилась. Нужно её обновлять. И мы найдем возможность её отремонтировать, – сказал глава.Ещё один вопрос жителей касался детской площадки возле дома, на обустройство которой депутат Народного Хурала Баир Цыренов и депутат Улан-Удэнского горсовета Геннадий Бадмаев планируют выделить по 500 тысяч рублей. Но участок, на котором она расположена, находится в республиканской собственности и прямое выделение средств депутатом горсовета на обновление площадки оказалось невозможным.- Нам главное – поставить площадку. Деньги есть, а взять никак не можем, - отметил Сергей Колодюк.Глава Бурятии поручил проработать вариант выделения муниципальных средств в виде субсидии министерству социальной защиты.Участник секции армспорта и тяжёлой атлетики, председатель совета дома Сергей Колодюк рассказал Алексею Цыденову о недостатках при финансировании адаптивных видов спорта.- Финансов нам не выделяют. Деньги уходят на более развитые виды спорта - борьбу и лук. А нам нужно мотивировать молодых людей, инвалидов, чтобы хотели заниматься этим видом спорта. Может, вы нам посодействуйте? – спросил он.Глава Бурятии напомнил об увеличении в 2020 году финансирования на развитие спорта и поручил зампреду правительства республики по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову рассмотреть возможность направления средств на данные виды инваспорта.А участники секции стрельбы из лука нуждаются в обновлении инвентаря.- Мы, безусловно, окажем поддержку, - заявил глава.Сегодня здесь 83 квартиры, где проживает 86 инвалидов-колясочников и более 120 членов их семей. В доме также есть компьютерный класс, где работает факультет компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов Улан-Удэ при «Университете третьего возраста». Здесь расположен пункт проката для всего населения Бурятии технических средств реабилитации: инвалидных кресел-колясок, ходунков, костылей, тростей, носилок.- Хорошо, что такой дом есть. Для меня это очень знаковая поездка, - отметил Алексей Цыденов, - Я сам посмотрел и понял, как может быть организована помощь инвалидам-колясочникам. Хорошо, что ещё десять лет назад это было сделано у нас в Бурятии. Это единственный в России такой специализированный дом. И необходимо тиражировать наш опыт в других регионах.