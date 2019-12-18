 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Декабря

17 Декабря

Популярное

Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников

Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы

16 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов посетил единственный в России специализированный жилой дом инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба правительства республики.

Главе Бурятии показали медицинский блок, ознакомили с деятельностью созданной при Доме службе социального такси, в автопарке которой насчитывается три автобуса и легковой автомобиль. Все машины оборудованы электроподъёмниками, поручнями и другими необходимыми элементами для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями. Причём услугами службы могут пользоваться не только колясочники, но и инвалиды 1 группы, ветераны Великой Отечественной войны и получающие соцобслуживание на дому жители Улан-Удэ.

Далее Алексей Цыденов посетил созданный при доме храм имени Святого Сафрония Иркутского, стрелковый зал, где инвалиды-колясочники успешно занимаются стрельбой из лука, тренажёрный зал для силовых видов спорта, а также библиотеку.


Жители дома инвалидов-колясочников во время встречи с главой подняли ряд проблемных вопросов. Самыми сложными оказались темы поддержки в ремонте внутренней части фасада Дома инвалидов-колясочников (в 2019 году отремонтирована лицевая сторона здания) и строительства реабилитационного центра.

- В Бурятии, соседних регионах и в Дальневосточном федеральном округе нет реабилитационного центра для инвалидов-колясочников, инвалидов 1 группы. Сейчас мы вошли в Дальневосточный федеральный округ, много субсидий выделяется на здравоохранение и социальную сферу. А у нас много хороших практик реабилитации у Центра восточной медицины, - отметил председатель совета дома Сергей Колодюк.


Председатель фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых пояснила, что реабилитационный центр нужен для людей, которые недавно оказались в инвалидной коляске. В подобных учреждениях их обучают особенностям быта (гигиене, приготовлению пищи, одеванию), учат заново двигаться, проводят физиотерапию и оказывают психологическую поддержку.

- На вопросы по фасаду и реабилитационному центру пока ответов нет. Эти вопросы задали только сегодня. Мы их обязательно изучим и проработаем все возможности, - заверил Алексей Цыденов.


Проблемой всех жителей дома является тепловой узел. В этом году отремонтирован тепловой пункт и заменена пластина теплообменника. Но вышла из строя автоматика, на её замену требуются дополнительные финансовые средства.

- За 10 лет система отопления, естественно, износилась. Нужно её обновлять. И мы найдем возможность её отремонтировать, – сказал глава.

Ещё один вопрос жителей касался детской площадки возле дома, на обустройство которой депутат Народного Хурала Баир Цыренов и депутат Улан-Удэнского горсовета Геннадий Бадмаев планируют выделить по 500 тысяч рублей. Но участок, на котором она расположена, находится в республиканской собственности и прямое выделение средств депутатом горсовета на обновление площадки оказалось невозможным.

- Нам главное – поставить площадку. Деньги есть, а взять никак не можем, - отметил Сергей Колодюк.

Глава Бурятии поручил проработать вариант выделения муниципальных средств в виде субсидии министерству социальной защиты.

Участник секции армспорта и тяжёлой атлетики, председатель совета дома Сергей Колодюк рассказал Алексею Цыденову о недостатках при финансировании адаптивных видов спорта.

- Финансов нам не выделяют. Деньги уходят на более развитые виды спорта - борьбу и лук. А нам нужно мотивировать молодых людей, инвалидов, чтобы хотели заниматься этим видом спорта. Может, вы нам посодействуйте? – спросил он.

Глава Бурятии напомнил об увеличении в 2020 году финансирования на развитие спорта и поручил зампреду правительства республики по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову рассмотреть возможность направления средств на данные виды инваспорта.

А участники секции стрельбы из лука нуждаются в обновлении инвентаря.

- Мы, безусловно, окажем поддержку, - заявил глава.

Первый корпус дома инвалидов-колясочников был построен в 2006 году. Второй – в 2009 году. Четырёхэтажное здание спроектировано с учётом потребностей людей, передвигающихся на колясках: широкие дверные проёмы, балконы, просторные прихожие, санузлы со специальными приспособлениями. Дом оборудован тремя лифтами и пандусами, в том числе внутренними - с первого по четвёртый этажи.



Сегодня здесь 83 квартиры, где проживает 86 инвалидов-колясочников и более 120 членов их семей. В доме также есть компьютерный класс, где работает факультет компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов Улан-Удэ при «Университете третьего возраста». Здесь расположен пункт проката для всего населения Бурятии технических средств реабилитации: инвалидных кресел-колясок, ходунков, костылей, тростей, носилок.

- Хорошо, что такой дом есть. Для меня это очень знаковая поездка, - отметил Алексей Цыденов, - Я сам посмотрел и понял, как может быть организована помощь инвалидам-колясочникам. Хорошо, что ещё десять лет назад это было сделано у нас в Бурятии. Это единственный в России такой специализированный дом. И необходимо тиражировать наш опыт в других регионах.

Специализированный жилой дом инвалидов-колясочников появился в Улан-Удэ во многом благодаря создательнице Фонда создания безбарьерной среды Эржене Будаевой. Поэтому объект сейчас носит имя известной общественницы, ушедшей из жизни в 2013 году.



глава Бурятии Алексей Цыденов инвалиды правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Глава Бурятии посетил Дом инвалидов-колясочников
Власть, 18.12.2019
Жители дома инвалидов-колясочников озвучили Алексею Цыденову самые насущные проблемы
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Бурятия стала аутсайдером в рейтинге прозрачности закупок
Власть, 18.12.2019
В республике низкая степень прозрачности, а в столице Бурятии – средняя
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга»
Власть, 17.12.2019
Комиссии за переводы в другие регионы больше не будет
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Дмитрий Чернышов покинул пост замгубернатора Иркутской области
Власть, 17.12.2019
Чернышов уволился после ухода Сергея Левченко
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
В Бурятии районный чиновник не проверил жалобу на «Экоальянс»
Власть, 17.12.2019
Вместо проверки информации жалоба ушла в сам «Экоальянс»
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
В Бурятии пьяные стали причиной 60% смертей в ДТП
Власть, 16.12.2019
В Улан-Удэ прошло заседание комиссии по повышению безопасности дорожного движения
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Алексей Цыденов посетил обновлённые объекты в Селенгинске
Власть, 16.12.2019
Глава Бурятии побывал в больнице, техникуме и культурно-спортивном комплексе
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
В Иркутской области минлеса незаконно выдало лесной участок под видом строительства дороги
Власть, 16.12.2019
Все факты указали на то, что на выделенном участке предприниматель планировал заняться лесозаготовкой
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Минэкономики Бурятии возглавила Екатерина Кочетова
Власть, 16.12.2019
Для официального вступления в должность Екатерине Кочетовой нужно дождаться одобрения Народного Хурала
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Спикер иркутского заксобрания: «Сейчас драйв в Улан-Удэ»
Власть, 16.12.2019
«Наша молодёжь уже стала уезжать не в Красноярск, а в Улан-Удэ», - считает председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Глава Бурятии открыл кинозал в Каменске
Власть, 16.12.2019
В посёлке, где проживают почти 8 тысяч человек, кинозал открылся благодаря национальному проекту «Культура»
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Глава Бурятии объявил 31 декабря выходным
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов считает, что коммерческие предприятия последуют его примеру
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Глава Бурятии проводит опрос о выходном дне 31 декабря
Власть, 14.12.2019
Алексей Цыденов представил в соцсетях проект указа о переносе выходного дня
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Сергей Левченко назвал причину ухода с поста губернатора Иркутской области
Власть, 14.12.2019
Левченко не мог допустить, чтобы его соратников «обливали грязью»
Делегация Бурятии подарила Юрию Трутневу необычную футболку
Делегация Бурятии подарила Юрию Трутневу необычную футболку
Власть, 13.12.2019
На футболке написано имя полпреда в стиле «монгол бэшэг»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^