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В 26 детских школ искусств Бурятии поступят новые пианино

В 26 детских школ искусств Бурятии поступят новые пианино
Экономика,  Фото:pixabay.com
Пианино поставит фабрика «Тульская гармонь»

Министерство культуры Бурятии получило сертификат на 26 пианино производства российской фабрики «Тульская гармонь». Их получат 11 детских школ искусств Улан-Удэ и 15 учреждений в районах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Инструменты направят в Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Курумканский, Кижингинский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский районы и Северобайкальск.

В рамках реализации национального проекта «Культура» на приобретение пианино направлено 9,6 млн рублей.

В сентябре 2018 года впервые за долгие годы Колледжу искусств им.П.И. Чайковского были выделены средства на обновление музыкальных инструментов в размере 7,5 млн рублей. Были приобретены два рояля «Петроф», концертный баян «Юпитер-Люкс», баян «Тула», баян «Юпитер-2», концертный аккордеон «Bugari Armando», аккордеон «WeltmeisterTopas», парк ударных инструментов (вибрафон Concert Adams, маримба Solist Adams, литавры Adams).

Национальный проект «Культура» стартовал в Бурятии в 2019 году. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств продлится до 2024 года.


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