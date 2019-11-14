В 26 детских школ искусств Бурятии поступят новые пианино

Пианино поставит фабрика «Тульская гармонь»



Министерство культуры Бурятии получило сертификат на 26 пианино производства российской фабрики «Тульская гармонь». Их получат 11 детских школ искусств Улан-Удэ и 15 учреждений в районах, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Инструменты направят в Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Курумканский, Кижингинский, Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский районы и Северобайкальск.



В рамках реализации национального проекта «Культура» на приобретение пианино направлено 9,6 млн рублей.



В сентябре 2018 года впервые за долгие годы Колледжу искусств им.П.И. Чайковского были выделены средства на обновление музыкальных инструментов в размере 7,5 млн рублей. Были приобретены два рояля «Петроф», концертный баян «Юпитер-Люкс», баян «Тула», баян «Юпитер-2», концертный аккордеон «Bugari Armando», аккордеон «WeltmeisterTopas», парк ударных инструментов (вибрафон Concert Adams, маримба Solist Adams, литавры Adams).



Национальный проект «Культура» стартовал в Бурятии в 2019 году. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств продлится до 2024 года.





