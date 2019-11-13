Финансирование Бурятии увеличат на 2,6 миллиарда

Увеличение объёма федеральных дотаций позволит учесть потребности районов



Сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ежегодное финансирование муниципалитетов на развитие сельского хозяйства не уменьшается, как считают некоторые депутаты. Он объяснил, что в принятом бюджете были не учтены федеральные дотации, так как не было данных.



- Сейчас данные есть, объём федеральных дотаций по сравнению с 2019 годом вырос на 2,6 миллиарда. То есть в этом году у нас было 19 млрд, а в следующем будет 21 «с копейками». Это даёт нам возможность учесть дополнительные потребности районов. Мы не оставляем районы, потому что республика состоит из районов, мы же ведь не один город, - рассказал Алексей Цыденов.



Глава республики дополнил, что в этом году выросла урожайность.



- Понятно, что это природные факторы, но нельзя не учитывать реализуемые меры поддержки – закупка новой техники, оборудования, субсидирование на распашку новых земель и так далее. Поэтому показатели по сельскому хозяйству выросли, - прокомментировал он.



Уменьшение выделяемых средств на сельское хозяйство, по словам главы, вовсе не уменьшение, потому что «смотря с чем сравнивать». В прошлом году, например, большие объёмы затрат были на компенсацию по засухе, сейчас засухи и компенсаций нет, соответственно и суммы меньше.



- Сельское хозяйство – основная отрасль, я согласен с тем, что желательно помогать больше, и при наличии возможностей мы будем, - заключил глава.

