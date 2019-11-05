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В Бурятии отремонтировали участок трассы «Байкал»

В Бурятии отремонтировали участок трассы «Байкал»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Накануне открыли отремонтированный участок трассы в Тарбагатайском районе

4 ноября в Тарбагатайском районе Бурятии состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции семикилометрового участка автомобильной дороги Р-258 «Байкал». В мероприятии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, начальник подведомственного Росавтодору управления федеральных автодорог «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов, глава Тарбагатайского района Светлана Шабаршова.

- В ходе масштабных работ участок трассы доведён до параметров II технической категории с четырьмя полосами для движения, проезжая часть расширена с 6,5 до 9 м. Федеральные дорожники учли близость реки Селенга. Для защиты полотна от подтопления возведены удерживающие подпорные стенки с применением габионных конструкций – системы Террамеш, которые служат для укрепления дорожных насыпей, устроена дренажная система и кюветы, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Специалисты выполнили работы по замене и устройству водопропускных труб, земляного полотна, новой дорожной одежды, в том числе верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона, а также укреплению обочин.

- На участке существенно расширена проезжая часть, соблюдены современные нормы безопасности дорожного движения, установлены шумозащитные экраны для комфорта жителей близлежащего села. Считаем очень важным завершение этого объекта, здесь обеспечены все условия для бесперебойного и безаварийного проезда, - отметил Радик Фаразутдинов.

Новая дорога проходит через два населённых пункта - село Вознесеновка и станцию Саянтуй. Кроме шумоизоляционных экранов протяжённостью 1,6 км, дорожники установили автопавильоны с переходно-скоростными полосами, устроили тротуары с перильным ограждением. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы и тактильная плитка на пешеходных переходах.

Выступая перед собравшимися, глава республики отметил значительно возросшие объёмы дорожного ремонта в регионе.

- У нас в этом году 140 км федеральных дорог на 6,7 млрд рублей и 170 км региональных и местных дорог на 5,4 млрд рублей. Важно отметить, что надо не только строить и ремонтировать дороги, но и повышать безопасность дорожного движения, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Для безопасности движения на 7-километровом отрезке Р-258 установлено металлическое барьерное ограждение, светоотражающие столбики, новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка и шумовые полосы.

Кроме того, в населённых пунктах вдоль дороги смонтировали линии искусственного электроосвещения общей протяжённостью около 2,7 км. В селе Вознесеновка появились знаки обратной связи и табло переменной информации для информирования водителей и пешеходов о метео- и дорожных условиях, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного участка трассы в Тункинском районе.

дорожный ремонт федеральная трасса
 
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