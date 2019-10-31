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Медведев утвердил Бурятии рост тарифов на «коммуналку»

Медведев утвердил Бурятии рост тарифов на «коммуналку»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Повышение тарифов произойдёт в следующем году

Коммунальные платежи в 2020 году в Бурятии станут дороже на 5%. Об этом говорится в распоряжения правительства России, подписанном председателем Дмитрием Медведевым.

Плата вырастет во всех регионах. Меньше всего рост – 3% - отмечен в Московской, Муромской областях и Пермском крае. В соседних регионах – Забайкальском крае и Иркутской области - цены поднимутся на 4,7% и 4,8% соответственно.

При этом отмечается, что тарифы на ЖКХ вырастут лишь со второго полугодия, то есть со 1 июля.

В последний раз повышение тарифов в Бурятии было как раз 1 июля 2019 года.
тарифы
 
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