К примеру, тариф на услугу водоотведения вырос на 14 %
С 1 июля 2019 года в Бурятии, как и в целом по стране, изменились тарифы на коммунальные услуги. Самый большой рост зафиксирован на услугу водоотведения – тариф вырос с 24,42 рублей за 1 куб.м до 27,85 рублей за 1 куб.м, рост составил 3 рубля 43 копейки, или 14%. Наименьший рост тарифа отмечен на услугу электроэнергии – тариф вырос с 2,7987 рублей за кВтч. до 2,828 рублей за кВтч, рост составил 0,03 копейки или 1 %.
- Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен решениями правительства Российской Федерации и Государственной Думы о росте тарифов и об индексации ценообразующих факторов, в том числе заработной платы работников энергетики и ЖКХ, топлива, материально-технических ресурсов, работ по ремонту и реконструкции энергетического оборудования, сетей и других затрат, влияющих на конечную стоимость энергоресурсов и рост тарифов, - сообщили в Республиканской службе по тарифам.
В Улан-Удэ тарифы на коммунальные услуги составят:
- на услуги горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения 138,86 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.95 коп. за 1 куб.м;
- на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения - 124,96 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб. 58 коп. за 1 куб.м.;
- на услуги холодного водоснабжения 21,7 руб./ куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.58 коп. за 1 куб.м;
- на услуги водоотведения 27,85 руб./ куб. м (с НДС) с увеличением на 3 руб. 43 коп. за 1 куб.м.
- тариф на электроэнергию для населения Бурятии составит 2,828 руб./кВтч (с НДС) с увеличением на 0,03 коп. за 1 кВтч.
- тарифы на услуги теплоснабжения (2017,12 руб./Гкал, с НДС) и услуги в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов (408,6 руб./куб.м3 или 67,76 руб. с человека в месяц) с 1 июля не вырастут и останутся на прежнем уровне.
Размеры тарифов на коммунальные услуги в Улан-Удэ опубликованы в разделе «Мониторинг» сайта республиканской службы по тарифам.
В Бурятии выросли тарифы на «коммуналку»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 02.07.2019
В 2018 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 18 организаций
С 1 июля строительные компании не смогут ими пользоваться вплоть до момента сдачи готового дома
На обновление техники выделено 22 миллиона рублей
Деньги жителям выдают наличными
Жители города могут предложить свои идеи
Холдинг «Вертолёты России» и министерство обороны заключили первый контракт на поставку 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиационного завода
В Иркутске и Чите стоимость топлива тоже осталась прежней
Подорожали хлеб и яйца
Ипотеку с беспрецедентно низкой процентной ставкой хотят ввести для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар»
Экономика, 27.06.2019
Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с опозданием в месяц
В порядок приведут десятки объектов по всему городу
На Улан-Удэнском авиационном заводе открыт ежегодный сезон трудовых отрядов школьников
Распоряжение подписал глава Бурятии
Пособие получают малообеспеченные семьи
Экономика, 25.06.2019
Основной период трудоустройства несовершеннолетних приходится на лето