В Бурятии выросли тарифы на «коммуналку»

К примеру, тариф на услугу водоотведения вырос на 14 %



С 1 июля 2019 года в Бурятии, как и в целом по стране, изменились тарифы на коммунальные услуги. Самый большой рост зафиксирован на услугу водоотведения – тариф вырос с 24,42 рублей за 1 куб.м до 27,85 рублей за 1 куб.м, рост составил 3 рубля 43 копейки, или 14%. Наименьший рост тарифа отмечен на услугу электроэнергии – тариф вырос с 2,7987 рублей за кВтч. до 2,828 рублей за кВтч, рост составил 0,03 копейки или 1 %.



- Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен решениями правительства Российской Федерации и Государственной Думы о росте тарифов и об индексации ценообразующих факторов, в том числе заработной платы работников энергетики и ЖКХ, топлива, материально-технических ресурсов, работ по ремонту и реконструкции энергетического оборудования, сетей и других затрат, влияющих на конечную стоимость энергоресурсов и рост тарифов, - сообщили в Республиканской службе по тарифам.



В Улан-Удэ тарифы на коммунальные услуги составят:



- на услуги горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения 138,86 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.95 коп. за 1 куб.м;



- на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения - 124,96 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб. 58 коп. за 1 куб.м.;



- на услуги холодного водоснабжения 21,7 руб./ куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.58 коп. за 1 куб.м;



- на услуги водоотведения 27,85 руб./ куб. м (с НДС) с увеличением на 3 руб. 43 коп. за 1 куб.м.



- тариф на электроэнергию для населения Бурятии составит 2,828 руб./кВтч (с НДС) с увеличением на 0,03 коп. за 1 кВтч.



- тарифы на услуги теплоснабжения (2017,12 руб./Гкал, с НДС) и услуги в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов (408,6 руб./куб.м3 или 67,76 руб. с человека в месяц) с 1 июля не вырастут и останутся на прежнем уровне.



Размеры тарифов на коммунальные услуги в Улан-Удэ опубликованы в разделе «Мониторинг» сайта республиканской службы по тарифам.



