02 Июля

01 Июля

Популярное

В Бурятии выросли тарифы на «коммуналку»

В Бурятии выросли тарифы на «коммуналку»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
К примеру, тариф на услугу водоотведения вырос на 14 %

С 1 июля 2019 года в Бурятии, как и в целом по стране, изменились тарифы на коммунальные услуги. Самый большой рост зафиксирован на услугу водоотведения – тариф вырос с 24,42 рублей за 1 куб.м до 27,85 рублей за 1 куб.м, рост составил 3 рубля 43 копейки, или 14%. Наименьший рост тарифа отмечен на услугу электроэнергии – тариф вырос с 2,7987 рублей за кВтч. до 2,828 рублей за кВтч, рост составил 0,03 копейки или 1 %.

- Рост тарифов на коммунальные услуги обусловлен решениями правительства Российской Федерации и Государственной Думы о росте тарифов и об индексации ценообразующих факторов, в том числе заработной платы работников энергетики и ЖКХ, топлива, материально-технических ресурсов, работ по ремонту и реконструкции энергетического оборудования, сетей и других затрат, влияющих на конечную стоимость энергоресурсов и рост тарифов, - сообщили в Республиканской службе по тарифам.

В Улан-Удэ тарифы на коммунальные услуги составят:

- на услуги горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения 138,86 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.95 коп. за 1 куб.м;

- на услуги горячего водоснабжения в закрытой системе теплоснабжения - 124,96 руб./куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб. 58 коп. за 1 куб.м.;

- на услуги холодного водоснабжения 21,7 руб./ куб.м (с НДС) с увеличением на 2 руб.58 коп. за 1 куб.м;

- на услуги водоотведения 27,85 руб./ куб. м (с НДС) с увеличением на 3 руб. 43 коп. за 1 куб.м.

- тариф на электроэнергию для населения Бурятии составит 2,828 руб./кВтч (с НДС) с увеличением на 0,03 коп. за 1 кВтч.

- тарифы на услуги теплоснабжения (2017,12 руб./Гкал, с НДС) и услуги в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов (408,6 руб./куб.м3 или 67,76 руб. с человека в месяц) с 1 июля не вырастут и останутся на прежнем уровне.

Размеры тарифов на коммунальные услуги в Улан-Удэ опубликованы в разделе «Мониторинг» сайта республиканской службы по тарифам.

тарифы коммунальные услуги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии научные исследования чаще всего оплачивает федеральный бюджет
В Бурятии научные исследования чаще всего оплачивает федеральный бюджет
Экономика, 02.07.2019
В 2018 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 18 организаций
Минстрой РБ напомнил о деньгах дольщиков
Минстрой РБ напомнил о деньгах дольщиков
Экономика, 01.07.2019
С 1 июля строительные компании не смогут ими пользоваться вплоть до момента сдачи готового дома
Коммунальный автопарк Улан-Удэ обзаведётся «ПУМами»
Коммунальный автопарк Улан-Удэ обзаведётся «ПУМами»
Экономика, 01.07.2019
На обновление техники выделено 22 миллиона рублей
В Улан-Удэ обсудят изменения в генплан города
В Улан-Удэ обсудят изменения в генплан города
Экономика, 01.07.2019
Жители города могут предложить свои идеи
Минобороны покупает 10 новейших улан-удэнских вертолётов
Минобороны покупает 10 новейших улан-удэнских вертолётов
Экономика, 28.06.2019
Холдинг «Вертолёты России» и министерство обороны заключили первый контракт на поставку 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиационного завода
Мэрия: В Улан-Удэ не изменились цены на бензин
Мэрия: В Улан-Удэ не изменились цены на бензин
Экономика, 28.06.2019
В Иркутске и Чите стоимость топлива тоже осталась прежней
В Улан-Удэ подешевели мясо и овощи
В Улан-Удэ подешевели мясо и овощи
Экономика, 28.06.2019
Подорожали хлеб и яйца  
В Бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента
В Бурятии могут ввести ипотеку под 2 процента
Экономика, 28.06.2019
Ипотеку с беспрецедентно низкой процентной ставкой хотят ввести для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар»
Выдачу дальневосточных гектаров в Бурятии перенесли на 1 августа
Выдачу дальневосточных гектаров в Бурятии перенесли на 1 августа
Экономика, 27.06.2019
Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с опозданием в месяц
В Иркутске лестницы и подпорные стены отремонтируют за 25 млн
В Иркутске лестницы и подпорные стены отремонтируют за 25 млн
Экономика, 26.06.2019
В порядок приведут десятки объектов по всему городу
Улан-Удэнский авиазавод принял на работу школьников
Улан-Удэнский авиазавод принял на работу школьников
Экономика, 26.06.2019
На Улан-Удэнском авиационном заводе открыт ежегодный сезон трудовых отрядов школьников
Пособие на детей повысили с 50 рублей до 10 тысяч
Пособие на детей повысили с 50 рублей до 10 тысяч
Экономика, 26.06.2019
Пособие получают малообеспеченные семьи
В Бурятии планируют трудоустроить более 5 тысяч подростков
В Бурятии планируют трудоустроить более 5 тысяч подростков
Экономика, 25.06.2019
Основной период трудоустройства несовершеннолетних приходится на лето

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^