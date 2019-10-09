Бурятия реализует проект в сфере автономного энергообеспечения с использованием сжиженного природного газа
В мае этого года в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов совместно с зампредом правительства Антоном Виноградовым принял участие в рабочей встрече с представителями ООО «Газпром СПГ технологии». По итогам встречи стороны рассмотрели порядок и основные условия сотрудничества, направленного на реализацию совместных инвестиционных проектов, сообщает полномочное представительство Бурятии при президенте.
В настоящее время на стадии реализации находится один из проектов в сфере автономного энергообеспечения котельных с использованием сжиженного природного газа, в частности, для котельных Северобайкальска, посёлка Таксимо и посёлка Новый Уоян.
Так, 3 октября на площадке Петербургского международного газового форума зампред правительства Евгений Луковников в рамках государственно-частного партнерства подписал соглашение с ООО «Газпром СПГ технологии» и ГК «Полипластик» о создании производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения до котельных населенных пунктов в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
В трёх котельных Бурятии будет использоваться сжиженный природный газ
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