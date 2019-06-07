Глава Бурятии: «Петербургский форум нужен, чтобы быть в теме»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов подписал ряд соглашений на Петербургском международном экономическом форуме



6 июня глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в ключевых мероприятиях первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Бурятия подписала ряд соглашений: с компанией «Газпром СПГ», аудиторской компанией из «большой четверки» КПМГ и банком «Открытие», сообщает пресс-служба правительства республики.



- Здесь в рамках дискуссионных площадок оттачиваются подходы по очень многим вопросам. Такие дискуссии дают общее видение того, куда идёт страна, куда идут федеральные органы власти, как видит ситуацию Центробанк. Понимание этих процессов даёт возможность работать уже с нашими банками, нашим бизнесом, выстраивать взаимоотношения с государственными институтами поддержки бизнеса. Когда ты понимаешь первопричины тех или иных действий правительства России, политики банков, ты можешь и помогать бизнесу, и решать задачи нашей республики. Когда находишься в стороне и не погружён в процесс, какие-то действия не понимаешь, соответственно, не можешь встроиться, правильно аргументировать свою позицию. Грубо говоря, находиться на одной волне и быть в теме важно для того, чтобы более эффективно и более результативно продвигать задачи республики. Если идти против поперёк течения, мы ничего не добьёмся. Нужно свои задачи и свои проблемы встраивать в русло тех механизмов, решение которых видится на федеральном уровне. Поэтому в целом участие в таком форуме очень важно, чтобы быть в теме, - пояснил Алексей Цыденов.



В течение дня Алексей Цыденов подписал ряд соглашений.



В сфере автономного энергообеспечения в северных районах с республикой начнёт сотрудничество ООО «Газпром СПГ технологии». Компания предлагает использовать сжиженный природный газ в качестве топлива для котельных города Северобайкальск, поселка Таксимо и поселка Новый Уоян. По предварительным расчётам, общий объём потребности в сжиженном природном газе составит около 28 тысяч тонн в год.



Стороны предполагают реконструкцию котельных, софинансирование восстановления их систем приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа, а также создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки сжиженного природного газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения до этих населённых пунктов.



Также было подписано соглашение с ПАО Банк «ФК Открытие» о реализации инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, привлечении российских и иностранных частных инвестиций в экономику республики, развитии инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов Бурятии. Банк намерен предусмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов и кредитования бизнеса республики, в том числе на техническое перевооружение и модернизацию предприятий, повысить качество обслуживания клиентов и обеспечить создание новых рабочих мест.



Третье соглашение о сотрудничестве заключено с одной из крупнейших в мире аудиторских сетей - АО «КПМГ». Компания планирует реализацию совместных с Правительством Республики Бурятия проектов, программ и мероприятий в области улучшения инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов и развития механизмов поддержки инвесторов в республике.



В завершение рабочего дня Алексей Цыденов принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов».



Глава Бурятии участвовал в панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста», на которой обсуждались факторы будущего экономического роста России - национальные проекты, стимулы для инвесторов и другие. А также посетил площадки «В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?» и «Цифровой транспорт и логистика – лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии».



Ключевая тема форума в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». Участники обсуждают вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики, которые сегодня особенно актуальны в свете влияющих на мировую экономику факторов - трансформации международных экономических объединений, растущего социального неравенства, нестабильных торговых и политических отношений.



Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года. С 2006 года - под патронатом и при участии президента России. За последнее десятилетие ПМЭФ вошёл в число ведущих мировых площадок развития международного сотрудничества, в рамках которых идёт обсуждение, поиск решения ключевых экономических вопросов и глобальных вызовов, стоящих перед Россией и миром в целом.



Центральным событием петербургского международного экономического форума 2019 года станет пленарное заседание 7 июня, на котором выступят Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



