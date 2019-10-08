В Горячинске в Бурятии построили площадку за 3,5 млн рублей

Экономика, Фото: минспорта Бурятии

До конца года в республике завершится строительство ещё пяти спортивных площадок



В селе Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии построили современную спортивную площадку для детей. Строительство велось два месяца. Финансирование составило 3,5 млн рублей. Из них из федерального бюджета в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» поступило около трёх миллионов, 421 тысяча рублей – из бюджета Бурятии, и из местного – около 320 тысяч. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.



Универсальная площадка размером 16 м на 30 м оборудована двумя баскетбольными щитами, футбольными воротами, стойкой для крепления баскетбольной сетки, современным безопасным полимерным покрытием, сеточным ограждением и дополнительным освещением.



Объект расположен в шаговой доступности от школы и детского сада, и теперь дети здесь могут играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.



В 2019 году в республике построено пять спортивных площадок: в сёлах Новая Брянь и Усть-Брянь Заиграевского района, в улусах Нур-Тухум и Ташир Селенгинского района. До конца года завершится строительство ещё пяти спортивных площадок: в посёлках Северомуйск Муйского района, Уоян Северобайкальского района, в селе Малая Кудара Кяхтинского района, в сёлах Дутулур и Улекчин Закаменского района.



