В Бурятии представили рейтинг самых дорогих вакансий

Самая дорогая вакансия – для лётчика-испытателя
Эксперты сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировали вакансии и составили рейтинг самых дорогих предложений сентября.
Лидером рейтинга стало предложение для лётчика-испытателя с вознаграждением от 140 000 рублей. Кроме этого, в топ-10 вошли вакансии для менеджера по работе с клиентами, исполнительного директора, программиста, юрисконсульта и др.
- Среди дорогих предложений всегда лидируют вакансии для руководителей, ИТ-специалистов и сфера продаж, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. – При этом, шансы на трудоустройство у них в Бурятии разные: например, осенью среди топ-менеджеров конкурс на одно предложение – шесть соискателей, то есть, тут ситуация явно в пользу работодателя, именно компании тут могут выбирать себе лучших из лучших кандидатов. А вот в ИТ работу найти гораздо проще, так как на место уже только четыре кандидата, а в продажах – всего два.
Самая дорогая вакансия - для лётчика-испытателя
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