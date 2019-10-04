ОНФ: В Бурятии нерационально потратили деньги при благоустройстве дворов

Общественники отметили, что при асфальтировании дворов домов №30 и 34 в микрорайоне Березовый нерационально потрачены денежные средства, сообщает пресс-служба ОНФ. Информацию о выявленных нарушениях активисты Народного фронта направили в минстрой Бурятии.







Во дворе дома №30 жители изъявили желание получить автомобильную парковку и детскую площадку. Эти работы входят в состав дополнительного перечня, который реализуется исключительно при условии выполнения работ из минимального перечня.







- С учётом ограниченного минимального перечня обязательных работ при благоустройстве территорий необходимо прежде всего исходить из принципов рационального и грамотного использования бюджетных средств со стороны муниципальных органов власти. Критерии качества, а не количества должны быть в приоритете. Участие же жителей в данной программе определяется решением вопроса о включении в состав общего имущества объектов, благоустроенных по программе, и обязательствами по их содержанию, – пояснил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Бурятии Евгений Хорошунов.









Активисты ОНФ в Бурятии проверили дворовые территории, благоустроенные в посёлке Селенгинск Кабанского района по программе «Формирование современной городской среды» в 2018 году.В частности, обнаружилось, что площадь асфальтирования в заявке и фактическая не совпадают. В результате покрытие уложили кусками, оставлены незакрытые промежутки рядом с бордюром. Неровности и перепады приводят к скапливанию воды после дождя. В целом дворы имеют незаконченный вид, выглядят неблагоустроенными.Кроме этого, активисты обратили внимание муниципальных властей на документы, поданные собственниками многоквартирных домов для включения дворов в муниципальную программу.А вот собственники многоквартирного дома №34 в протоколе общего собрания определились с перечнями работ по благоустройству – ремонтом дворового проезда, установкой скамеек, урн и оборудованием автомобильной парковки. И этим же протоколом отказались включать в состав общего имущества дома установленные объекты.