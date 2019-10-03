В Бурятии растёт число индивидуальных инвестиционных счетов

- Активный рост количества ИИС объясняется прежде всего привлекательностью этого инструмента для индивидуальных инвесторов с точки зрения налоговых льгот. При общей тенденции к снижению процентных ставок по финансовым продуктам для граждан возможность возврата 13% от суммы ежегодного взноса или освобождение дохода на ИИС от налогообложения при закрытии счёта является существенной, – поясняет руководитель аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Николай Рыбаков.





В июне таких счетов было 47 тысяч, на конец августа – 59 тысяч. Повышательный тренд в ДФО соответствует общероссийской тенденции, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.Лидером по количеству индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Дальнем Востоке по-прежнему остаётся Приморский край – более 13 тысяч. Быстрее всего в июле-августе росло число таких счетов в Якутии: здесь стало почти на треть больше индивидуальных инвестиционных счетов, в то время как в Приморье их количество выросло на 22%.Наименьшую инвестиционную активность проявили жители Чукотки, здесь количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось на 19%. Остальные территории ДФО показали рост числа индивидуальных инвестиционных счетов от 20 до 28%.- По Бурятии на конец августа было открыто 5551 таких счетов, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе Национального банка Бурятии.Чтобы воспользоваться любой из двух налоговых льгот, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трех лет. В течение каждого года на ИИС можно вносить сумму в пределах 1 млн рублей и только в российской валюте. Налоговый вычет от государства при этом возможно получить только с суммы до 400 тыс. рублей – до 52 тыс. рублей в год.Среди причин роста популярности ИИС эксперты отмечают также активный процесс цифровизации финансовых услуг. Люди могут открывать и обслуживать счета, не выходя из дома, – достаточно иметь доступ в интернет. Кроме того, интерес к ИИС вызывает сам рост рынка и информирование граждан об этом инструменте. Об особенностях и преимуществах индивидуального инвестиционного счёта люди узнают на информационных ресурсах Банка России, например, на сайте www.fincult.info, финансовых организаций, от самих участников фондового рынка.Отметим, в сентябре 2019 года на Московской бирже был зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета. В России их количество уже превысило 1,17 млн.