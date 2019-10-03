Superjob: Средний доход инженера в Улан-Удэ – 47 тысяч

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-энергетиков в 70 крупнейших городах России



В Иркутске инженер-энергетик в среднем получает 52 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц. Об этом сообщает издание Sia.ru.



В Красноярске, по подсчётам специалистов Superjob, средний доход аналогичного специалиста составляет 51 000 рублей, в Чите – 54 000 рублей, в Улан-Удэ – 47 000 рублей в месяц.



