Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-энергетиков в 70 крупнейших городах России
В Иркутске инженер-энергетик в среднем получает 52 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц. Об этом сообщает издание Sia.ru.
В Красноярске, по подсчётам специалистов Superjob, средний доход аналогичного специалиста составляет 51 000 рублей, в Чите – 54 000 рублей, в Улан-Удэ – 47 000 рублей в месяц.
Superjob: Средний доход инженера в Улан-Удэ – 47 тысяч
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