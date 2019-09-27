В Бурятии больным с почечной недостаточностью компенсируют стоимость проезда

Таких больных на учёте состоит 467 человек



В Бурятии приняли закон о компенсации стоимости проезда больным с острой почечной недостаточностью до населённых пунктов, где располагаются диализные центры. Специализированные медицинские центры находятся только в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и посёлке Селенгинск Кабанского района. Люди из районов вынуждены либо регулярно ездить туда, либо вовсе переезжать, к примеру, в столицу Бурятии для жизненно необходимых процедур.



- Данный законопроект разработан с целью социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и получающих лечение в специализированных гемодиализных центрах. По данным минздрава Бурятии, на сегодня таких больных, которые состоят на учёте, 467 человек. Они вынуждены ездить по несколько раз в неделю в диализные центры, без лечения в которых прожить они не смогут. Поэтому, хотя в республике и есть центры в Гусионоозерске, Селенгинске (Кабанский район), люди в основном вынуждены выезжать из других районов в Улан-Удэ, - сообщила на сессии Народного Хурала депутат Светлана Будаева.



В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что пациентам из районов республики приходится приезжать к месту лечения за счёт собственных средств. Однако не у всех больных имеется возможность оплаты проезда к месту лечения, особенно из дальних районов республики. Затраты на проезд к месту лечения значительно превышают пенсию по инвалидности.



По данным информационно-справочной системы КонсультантПлюс, возмещение стоимости проезда для людей, страдающих почечной недостаточностью, предусмотрено в 33 регионах.



Право на возмещение стоимости проезда законодательно установлено в 19 регионах России.



Принятие закона потребует выделение 16 млн 300 тысяч из республиканского бюджета.



Парламент республики принял закон в двух чтениях.

