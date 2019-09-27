 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Сентября

26 Сентября

Популярное

В Бурятии больным с почечной недостаточностью компенсируют стоимость проезда

В Бурятии больным с почечной недостаточностью компенсируют стоимость проезда
Экономика, 
Таких больных на учёте состоит 467 человек

В Бурятии приняли закон о компенсации стоимости проезда больным с острой почечной недостаточностью до населённых пунктов, где располагаются диализные центры. Специализированные медицинские центры находятся только в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и посёлке Селенгинск Кабанского района. Люди из районов вынуждены либо регулярно ездить туда, либо вовсе переезжать, к примеру, в столицу Бурятии для жизненно необходимых процедур.

- Данный законопроект разработан с целью социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и получающих лечение в специализированных гемодиализных центрах. По данным минздрава Бурятии, на сегодня таких больных, которые состоят на учёте, 467 человек. Они вынуждены ездить по несколько раз в неделю в диализные центры, без лечения в которых прожить они не смогут. Поэтому, хотя в республике и есть центры в Гусионоозерске, Селенгинске (Кабанский район), люди в основном вынуждены выезжать из других районов в Улан-Удэ, - сообщила на сессии Народного Хурала депутат Светлана Будаева.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что пациентам из районов республики приходится приезжать к месту лечения за счёт собственных средств. Однако не у всех больных имеется возможность оплаты проезда к месту лечения, особенно из дальних районов республики. Затраты на проезд к месту лечения значительно превышают пенсию по инвалидности.

По данным информационно-справочной системы КонсультантПлюс, возмещение стоимости проезда для людей, страдающих почечной недостаточностью, предусмотрено в 33 регионах.

Право на возмещение стоимости проезда законодательно установлено в 19 регионах России.

Принятие закона потребует выделение 16 млн 300 тысяч из республиканского бюджета.

Парламент республики принял закон в двух чтениях.
компенсация медицинская помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ огурцы подорожали на 28 рублей
В Улан-Удэ огурцы подорожали на 28 рублей
Экономика, 27.09.2019
Снизились цены на картофель, капусту, морковь и лук
Для Гусиноозёрской ГРЭС ставка платы за водопользование снижена вдвое
Для Гусиноозёрской ГРЭС ставка платы за водопользование снижена вдвое
Экономика, 26.09.2019
Снижение ставки оплаты с 1331 рублей на 1 тыс кубических метров до 636 рублей для Гусиноозёрской ГРЭС произойдет с 1 января 2020 года
Стимулирующие выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке обещают увеличить
Стимулирующие выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке обещают увеличить
Экономика, 26.09.2019
Дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов начнут действовать в следующем году
В Бурятии зафиксирован наибольший уровень инфляции в ДФО
В Бурятии зафиксирован наибольший уровень инфляции в ДФО
Экономика, 26.09.2019
Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в августе 2019 года осталась на уровне июля – 4,9%
В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №8
В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №8
Экономика, 26.09.2019
Проектом предусмотрено футбольное поле, беговые дорожки и ямы для прыжков
13 новых дамб построят в Иркутской области
13 новых дамб построят в Иркутской области
Экономика, 25.09.2019
В подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 дамб и капитальное отремонтировано ещё две

В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №9
В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №9
Экономика, 25.09.2019
Ремонтные работы выполнены на 50%
В Бурятии завоёвывают популярность венгерские свинки
В Бурятии завоёвывают популярность венгерские свинки
Экономика, 25.09.2019
Свиньи венгерской породы могут пастись, как овцы
Ремонт гимназии №3 в Улан-Удэ обойдётся в 64 млн
Ремонт гимназии №3 в Улан-Удэ обойдётся в 64 млн
Экономика, 25.09.2019
В Улан-Удэ ремонтируют здание лингвистической гимназии №3
В Бурятии одни из самых дешёвых дач в России
В Бурятии одни из самых дешёвых дач в России
Экономика, 25.09.2019
Исследователи подсчитали среднюю стоимость дачи в Бурятии
В Бурятии объявили торги на строительство школы в Аршане
В Бурятии объявили торги на строительство школы в Аршане
Экономика, 25.09.2019
Строительство должно быть завершено в декабре 2020 года
В Бурятию прибыла делегация из Австрии
В Бурятию прибыла делегация из Австрии
Экономика, 25.09.2019
Сегодня в Улан-Удэ состоятся встречи делегации с представителями власти и бизнеса региона
HeadHunter: В Бурятии самые дефицитные специалисты – врачи
HeadHunter: В Бурятии самые дефицитные специалисты – врачи
Экономика, 25.09.2019
Также в список вошли сварщики, грузчики, разнорабочие

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^