В Бурятии зафиксирован наибольший уровень инфляции в ДФО

В августе годовая инфляция в четырех из 11 регионов ДФО снизилась. Наименьший уровень инфляции отмечался в Камчатском крае (3,6%), а наибольший – в Республике Бурятия (6,2%).







- В Бурятии продовольственная информация составила 8,1%, непродовольственная – 3,9%, инфляция в сфере услуг – 6,3%. Общая инфляция – 6,2%, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе Национального банка Бурятии.

В целом по России инфляция в августе уменьшилась на 0,3 п.п., до 4,3%. Неблагоприятные погодные условия, установившиеся в большей части округа, помешали стандартному сезонному снижению цен на основные виды овощей, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.Заметнее всего в августе годовая инфляция снизилась в Магаданской области – на 0,4 п.п., до 4,9%.В целом в Дальневосточном федеральном округе более половины товаров и услуг, учитываемых при расчёте инфляции по округу, подорожало за год менее чем на 4,0%. При этом ещё 7,5% составляющих потребительской корзины подешевело.Годовая инфляция продовольственных товаров в ДФО в августе почти не изменилась и составила 6,2%. Сохранилось замедление роста цен на свинину и мясо птицы в годовом выражении в большинстве регионов округа. Это, в свою очередь, отразилось и на динамике цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, годовой темп прироста цен на которые также снизился.Сохранилась тенденция к снижению цен на сахар, что связано с увеличением его предложения на внутреннем и внешнем рынке.При этом в августе ускорился годовой рост цен на рыбопродукты. Ключевая причина – снижение вылова рыбы по сравнению с прошлым годом, когда была рекордная путина.Значительно ускорился рост цен на некоторые овощи из «борщевого набора» (картофель, свёкла и морковь), что не соответствовало общероссийской динамике. Такая ситуация обусловлена неблагоприятными погодными условиями в августе в большей части округа, а также на территории Китая, который является основным импортером на региональном рынке.Вместе с тем, снизились темпы прироста цен на капусту, лук, а также фрукты (яблоки, груши, виноград) после их существенного удорожания в июле из-за поступления на рынок овощей нового урожая по более высоким ценам и введения запрета на ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая.В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ДФО в августе почти не изменилась и составила 2,9%. В округе отмечалось снижение годовых темпов прироста цен на электротовары, средства связи, строительные материалы, а также на легковые автомобили импортного производства. Такая динамика в значительной степени обусловлена укреплением рубля с начала года и снижением спроса.- Цены на моторное топливо, как и в целом по России, несколько ускорили рост на фоне окончания действия соглашения между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями. Удорожание топлива в августе было характерно для большинства регионов ДФО. Вместе с тем, рост цен в дальнейшем может сдерживаться введением для Дальнего Востока дополнительного демпфера на бензин и дизельное топливо. Суть механизма такова: если экспортная цена на рынке топлива выше внутрироссийской, то государство компенсирует российским нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. Вместе с этим, в условиях нехватки перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке Правительство приняло решение стимулировать НПЗ из других регионов к увеличению поставок топлива на Дальний Восток путем введения дополнительного демпфера в две тысячи рублей за тонну, – пояснил начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.Годовая инфляция на рынке услуг в ДФО в августе почти не изменилась и составила 5,7%. В то же время заметно повысились цены на авиаперелеты, что отражает отложенную реакцию на подорожание топлива в рамках общероссийской тенденции.При этом по сравнению с августом прошлого года подешевели зарубежные туристические поездки. Это объясняется временным укреплением рубля и сокращением спроса.Банк России снизил прогноз годовой инфляции в целом по России по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.