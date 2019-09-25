На реконструкцию станции Онохой в Бурятии потратят 400 миллионов

Пешеходную часть и лестничные спуски будут покрыты резинополимерными материалами, препятствующими скольжению и обладающими высокой износостойкостью. Для пассажиров с багажом по лестничным маршам сделают колесонаправляющие желоба с резиновым покрытием.







В Онохое уже случались смерти от наездов поездов. К примеру, как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году погибла местная жительница

Восточно-Сибирская железная дорога инвестирует около 400 миллионов рублей до конца 2019 года в реконструкцию станции Онохой в Бурятии. Проект реконструкции предусматривает в том числе и строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути. На сегодняшний день завершена работа по подготовке разрешительной документации, закуплены необходимые материалы, начались подготовительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. Финансирование ведётся за счёт средств ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ВСЖД.Сооружение длиной более 60 метров и шириной 3 метра соединит две части Онохоя безопасным переходом над железнодорожными путями..Согласно проекту, пешеходный мост будет построен из железобетонных монолитных плит, закреплённых на металлическом основании. Для маломобильных групп населения на противоположных сторонах моста предусмотрены лифты с подъёмными платформами.