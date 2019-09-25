В Улан-Удэ ремонтируют здание лингвистической гимназии №3
В Улан-Удэ ремонтируют здание лингвистической гимназии №3, которое является объектом культурного наследия.
Выполнено 40% общих работ. Почти закончен третий этаж – здесь выполнено 70% всех работ, на втором этаже – 45%. Работы по ремонту первого этажа и фасада здания выполнены на 30%. На ремонт школы выделено 64,9 млн рублей.
Работы завершат 1 декабря 2019 года.
В гимназии обучаются 1436 человек. Трёхэтажное кирпичное здание, построенное в 1939 году на бутовом фундаменте, является памятником военной истории. В годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 по ноябрь 1945 года, в здании размещался лечебный корпус эвакуационного госпиталя № 946 общехирургического профиля.
После 77 лет эксплуатации здание нуждается в комплексном капитальном ремонте. Необходимо сохранить здание школы и восстановить его исторический облик на 1939 год. При этом должны быть соблюдены все требования сейсмостойкости и пожарной безопасности, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Ремонт гимназии №3 в Улан-Удэ обойдётся в 64 млн
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