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HeadHunter: В Бурятии самые дефицитные специалисты – врачи

HeadHunter: В Бурятии самые дефицитные специалисты – врачи
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также в список вошли сварщики, грузчики, разнорабочие

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в Бурятии самые дефицитные.

Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.

- Дефицит врачей отмечен во многих регионах России. Кроме них, в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и повара. Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом уже реальность, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

При этом, если посмотреть на количество вакансий в Республике Бурятии, то чаще всего работодатели ищут продавцов в магазине (8,7% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), менеджеров по работе с клиентами (6,6%) и водителей (4,7%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии. Кроме этого, в топ-10 вошли: охранник, бухгалтер, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.




врачи
 
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