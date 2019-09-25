HeadHunter: В Бурятии самые дефицитные специалисты – врачи

При этом, если посмотреть на количество вакансий в Республике Бурятии, то чаще всего работодатели ищут продавцов в магазине (8,7% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), менеджеров по работе с клиентами (6,6%) и водителей (4,7%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии. Кроме этого, в топ-10 вошли: охранник, бухгалтер, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.









Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в Бурятии самые дефицитные.Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.- Дефицит врачей отмечен во многих регионах России. Кроме них, в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и повара. Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом уже реальность, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.