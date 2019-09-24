275 предпенсионеров в Бурятии освоили новые профессии

В год планируется обучать до 300 человек предпенсионного возраста



С начала 2019 года республиканское агентство занятости населения организует профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». С начала года за парты сели 387 жителей Бурятии предпенсионного возраста.



Одни повысили квалификацию, другие освоили новые профессии, востребованные на рынке труда – от менеджера по персоналу и бухгалтера до водителя опасных грузов и повара.



275 человек уже закончили обучение и применяют полученные знания на рабочем месте.



Бесплатно пройти обучение на краткосрочных курсах могут работающие или ищущие работу граждане за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).



Инициатива об организации подготовки может идти как от граждан, так и от работодателей. Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики. Обучение проходит по очной, заочной и дистанционной формах.



Курсы в зависимости от специальности длятся от 16 часов до трёх месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент – более 13 тысяч рублей.



Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 41-70-41.



Ежегодно на обучение жителей республики в рамках национального проекта «Демография» будет выделяться по 25 миллионов рублей, из них 23,8 миллиона - из федерального бюджета.



Эти средства пойдут на компенсацию затрат работодателей, которые сами организуют профессиональное обучение своих работников предпенсионного возраста. А также на организацию профессионального обучения Центрами занятости населения. Ежегодно будут обучаться более 300 граждан, до конца 2024 года будет обучено более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



