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275 предпенсионеров в Бурятии освоили новые профессии

275 предпенсионеров в Бурятии освоили новые профессии
Экономика,  Фото:pixabay.com
В год планируется обучать до 300 человек предпенсионного возраста

С начала 2019 года республиканское агентство занятости населения организует профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». С начала года за парты сели 387 жителей Бурятии предпенсионного возраста.

Одни повысили квалификацию, другие освоили новые профессии, востребованные на рынке труда – от менеджера по персоналу и бухгалтера до водителя опасных грузов и повара.

275 человек уже закончили обучение и применяют полученные знания на рабочем месте.

Бесплатно пройти обучение на краткосрочных курсах могут работающие или ищущие работу граждане за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе и досрочно).

Инициатива об организации подготовки может идти как от граждан, так и от работодателей. Курсы подбираются с учётом спроса на рынке труда республики. Обучение проходит по очной, заочной и дистанционной формах.

Курсы в зависимости от специальности длятся от 16 часов до трёх месяцев. Незанятые студенты во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент – более 13 тысяч рублей.

Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший центр занятости. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 41-70-41.

Ежегодно на обучение жителей республики в рамках национального проекта «Демография» будет выделяться по 25 миллионов рублей, из них 23,8 миллиона - из федерального бюджета.

Эти средства пойдут на компенсацию затрат работодателей, которые сами организуют профессиональное обучение своих работников предпенсионного возраста. А также на организацию профессионального обучения Центрами занятости населения. Ежегодно будут обучаться более 300 граждан, до конца 2024 года будет обучено более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

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