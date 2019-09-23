В программе участвует около ста сотрудников
На Улан-Удэнском авиационном заводе проходит учёба работников предпенсионного возраста. Обучение организовано в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазаводаю
В программе переподготовки принимают участие около ста сотрудников предприятия. Стоимость учёбы будет компенсирована субсидией из федерального бюджета.
- Специализированные образовательные программы позволяют нашим сотрудникам получить качественную подготовку и дают возможность быть востребованным в одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российского машиностроения, – отмечает управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых. – Участие в национальной программе позволит предпенсионерам повысить профессиональную квалификацию и продлить активную профессиональную деятельность.
Руководители цехов, отделов, начальники бюро и участков уже прошли курс по программе «Управление проектами» - одному из востребованных инструментов развития предприятия. Слушатели получили системное представление о современной методологии проектного управления, а также приобрели опыт разработки проектных документов. Итоговой работой на экзамене стала защита кейса – задания, выполненного «студентами» после прослушивания лекций.
До конца года планируется ещё два курса: «Наставничество в авиационной промышленности» и «Повышение производительности труда». По окончании слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации.
В течение пяти ближайших лет в рамках национального проекта Бурятия получит средства на реализацию профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Ежегодно будет выделяться по 25 миллионов рублей, из них 23,8 миллиона – из федерального бюджета. Ежегодно более 300 жителей республики получат возможность совершенствоваться в своей работе. Всего до конца 2024 года будет обучено более 2000 человек.
Улан-Удэнский авиазавод обучает предпенсионеров
Экономика, Фото:
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